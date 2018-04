Začíná doba plastová. Nečekaný trend fandí vinylu i průsvitným botám

Plasty hrají v módě významnou roli už od třicátých let minulého století, kdy ženy z lepší společnosti objevily kouzlo rayonu čili syntetické náhražky hedvábí, ale také umělohmotných flitrů nebo bižuterie. V dalších dekádách přišly nylonové punčocháče, brýle s plastovými obroučkami i spodní prádlo a plavky z lycry.

Největší boom plasty zažily v letech šedesátých, kdy už nesloužily pouze jako funkční materiály. Měly nově i dekorativní smysl. Módní kousky z vinylu nebo z PVC měly nádech daleké budoucnosti, kterou si tehdy designéři idealizovali, často byly transparentní, lesklé i barevné. A občas přece plnily i funkci praktickou, třeba jako umělohmotné pláštěnky, které frčely hlavně v Británii.

Od té doby mají plasty v módě svoje místo, ale velký návrat zažívají právě teď. V časech, kdy se dnes a denně řeší ekologické hrozby, lidé se vracejí ke starým způsobům výroby nebo hledají způsoby, jak recyklovat a upcyklovat nejrůznější materiály, je to možná překvapivé gesto. Designéři od Karla Lagerfelda po Miucciu Pradu se ho však nebojí.

Všechny odstíny vinylu

Na podzim a v zimě vládl módnímu světu vinyl černý, jako vystřižený z Matrixu. S jarem přicházejí barevnější varianty, ať už je to tmavozelená jako u japonského módního domu Kenzo, červená podle Pařížanky Isabel Marantové, nebo zářivá tyrkysová v podání švédských Acne Studios.

Vinylu se netřeba zaleknout, sluší všem. Dvakrát pružný ovšem není, takže pokud se necítíte na vinylové kalhoty nebo sukni, zvolte radši klasiku v podobě delšího saka nebo kabátu. A s čím ho kombinovat? Úplně nejzajímavější bude kontrast s lehkými a vzdušnými látkami, třeba s krajkou nebo hedvábím.

Kenzo Isabel Marant Acne Studios

Oblečená neoblečená

Průsvitné materiály k plastové módě prostě patří. Je jen na vás, jak je pojmete a co všechno odhalíte. Transparentní šaty jsou asi na běžné nošení trochu moc, ale celé to ale můžete zjemnit tak, že průsvitné kousky navrstvíte přes něco úplně jiného. Oblékněte je třeba přes flitrové šaty ve stylu Miu Miu nebo přes barevný kožíšek jako na přehlídce Calvin Klein.

Calvin Klein Miu Miu Calvin Klein Burberry

Svrchní vrstva, co nepromokne

Když už jsme u vrstvení, plastové kousky v něm můžou hrát zásadní roli. Taková pláštěnka s metalickým efektem nebo plastový kabátek jako z nové kolekce Valentino jsou nejen funkční, ale i stylové. Čím víc třpytu, tím lépe: oblečení s oslnivými odlesky bude dalším velkým hitem roku 2018.

Valentino Valentino Topshop

Transparentní doplňky

Jestli se někdo do plastů, hlavně těch průhledných, opravdu zamiloval, je to Karl Lagerfeld. Legendární návrhář a kreativní ředitel značky Chanel nám v nové kolekci připomněl to, co módní nadšenci v 60. letech věděli moc dobře: doplňky z plastu možná nejsou nejpraktičtější, ale vypadají tak originálně!

Kloboučky a pláštěnky jeho modelkám nejspíš udělaly radost, na přehlídce se totiž procházely mezi umělými vodopády. Průhledné rukavice, boty a kabelky jsou pro nositelky větší výzva; navíc se pod nimi nic neutají. Ale v době, kdy se ve vrcholové politice tajemstvím obestírá kdeco, je taková transparentnost zajímavým gestem. Možná právě na to Karl při navrhování myslel.