Šéfredaktor Bildu dal ženám k MDŽ volno, v redakci nastal chaos

"Žít bez žen? Nemyslitelné. Pracovat bez žen? To musí jít, mysleli jsme si. Pravda je, že to bylo peklo. Zpočátku. Pak se z toho stal zlý sen," píše se v pátečním vydání Bildu.

V Bildu se mají novináři od rána skvěle. Začínají totiž tradiční snídaní, na níž ve čtvrtek chybělo zdravé ovoce a celozrnný chléb. Zato si pánové mohli dosyta dopřát salám, slaninu a jitrnice.

Ovšem už na dopolední poradě houstla atmosféra, a to hlavně kvůli chybějícím asistentkám, které své šéfy obsluhují. "Zpočátku jsem nevěděl, jak si obstarat kafe. Teď už vím, že je to otázka stisknutí jednoho knoflíku, jde to docela rychle," přiznal šéf zpravodajství Carsten Gensing.

Ještě horší to bylo při vlastní práci. U výběru témat, fotografií i formulací titulků prý chyběla ženská tvořivost.

Redaktoři byli rozhodnuti, že se budou zabývat výhradně mužskými tématy jako jsou například auta. Během polední porady však šéfredaktor Kai Diekmann všechny šokoval tím, že vydání má být pojato jako "milostné vyznání našim ženám" a Bild se má ukázat jako tiskovina, která ženám rozumí.

Napřed v redakci propukl chaos. Nakonec si muži v pátečním vydání posypali hlavu popelem za "trapný" palcový titulek z první strany vydání z 13. května roku 1970, který zněl: "Ženy mají v hlavě míň než muži".

Z titulní strany zmizela nahotina

Jako další vstřícné gesto vůči ženám se mužská část redakce Bildu usnesla, že počínaje dneškem zruší otiskování "dívky dne" na první straně, což byla tradice založená v roce 1984.

"Je to možná malý krok pro ženy, ale velký krok pro Bild a všechny muže v Německu: Bild vytlačil nahotinku z titulní strany!" oznamuje list. Poslední z více než 5 000 dívek z titulní strany se tak stala polská modelka Eva. Její následovnice už budou cudněji schované uvnitř listu.

Bild nakonec shrnuje výsledek čtvrtečního experimentu bez žen: práce je bez žen mnohem náročnější, zmatenější a méně kreativní. "Experiment nám předvedl, JAK MOC ženy potřebujeme. Bez PANÍ (kancléřky Angely) Merkelové by Evropa dávno zbankrotovala a Bild by byl bez žen k neučtení. Jenom snídaně, ta by se bez žen obešla docela dobře," shodla se mužská část redakce.

Klapalo by to u vás v práci bez žen?