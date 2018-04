Bezruká dívka si díky adoptivním rodičům plní sen, je z ní tanečnice

Když byly holčičce dva roky, adoptovala ji rodina z amerického Utahu. „Pamatuji si naprosto přesně okamžik, kdy jsem ji poprvé uviděla. Koupila jsem jí tehdy zmrzlinu v kornoutku a byla jsem připravená na to, že ji budu krmit. Ona ale svými malými chodidly kornoutek popadla a začala zmrzlinu sama jíst,“ svěřila se dojatá Sophiina adoptivní matka Christianne britskému serveru Daily Mail.

„Hned jsme věděli, že bude výjimečná a dokáže v životě cokoliv si bude přát,“ pokračovala její matka, která s manželem ještě adoptovala i Sophiinu jedenáctiletou slepou sestru Lexie.

„Bylo nám jasné, že by dívky měly být spolu. Obě dvě potřebovaly pravou a milující rodinu. Jsou rozkošné a navzájem si velmi pomáhají. Lexie někdy Sophi nahrazuje ruce a Sophi zase Lexie nahrazuje oči,“ sdělila hrdá matka.

„Lexie je nejen moje sestra, ale je i moje nejlepší kamarádka. Mám ji moc ráda. Jsem tak šťastná, že mám velkou rodinu,“ prozradila Sophi. Kromě sestry má totiž ještě další sourozence. Rodina adoptovala celkem sedm dětí a každé z nich má nějaké postižení. „Zdravé děti by chtěl každý. Ale i tyto děti mají srdce a potřebují milující rodinu. Jsou navíc opravdu úžasné,“ míní jejich adoptivní matka.

Všechny děti jsou velmi šikovné a jejich matka se jim denně věnuje. „Moc mě těší, když vidím, jaké pak dělají pokroky. Sophi třeba většinu věcí zvládá úplně sama. Bez problémů píše, sama se nají, dokáže se i obléct. Koupili jsme jí i speciální vozítko, které má místo kola. A moc ráda tančí, když hraje na piano její bratr,“ doplnila.

Sama dívka nechce, aby na ni lidé pohlíželi jako na chudáka. Chce dělat stejné věci jako ostatní a to, že nemá ruce, nebere jako hendikep. Jen na sebe musí být v některých případech víc opatrná. „Tanec mám moc ráda, ale musím dávat velký pozor na to, abych udržela stabilitu a nespadla. Už se mi to párkrát stalo a zranila jsem se. Bylo to moc bolestivé,“ dodalal. Jednou by se ráda zúčastnila taneční soutěže a doufá, že vyhraje.

