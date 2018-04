Betlémské světlo pojede tramvají

Místa, kam pojedou z Brna vlaky Jeseník Liberec Plzeň Bylnice Třinec Praha, Karlovy Vary

V pátek ráno vyrazí vlaky přes Prahu do Karlových Varů, do Žiliny, Jeseníku, do Bylnice, a do Plzně. Další poputují přes Českou Třebovou a Pardubice do Liberce.

Světlo z Betléma je uchováváno na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách či u dobrovolníků, kam si pro ně lidé přicházejí. Světlo, které rozsvěcuje dítě v jeskyni Narození Páně v Betlémě, symbolizuje klid a lidskou sounáležitost o vánočních svátcích.

Předávání betlémského světla iniciovali v roce 1986 pracovníci rakouského rozhlasu a televize. V Česku se tato novodobá vánoční tradice ujala až po pádu komunistického režimu v roce 1989.