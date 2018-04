Betlémské světlo doputovalo do Karlových Varů

S lampičkou přišel pro letošní světlo i bratr Damián z karlovarského chrámu svaté Maří Magdalény. "Náš kostel jako jeden z mála v republice nemá věčné světlo na elektrický proud. Proto u nás můžou zájemci získat betlémské světlo po celý rok," řekl bratr Damián.

Do světelné štafety jsou zapojeni i skauti a skautky z chebského střediska Šedého vlka. "Plamínek lásky, vděčnosti a pokoje slavnostně předáme do chebského kostela svatého Václava. V něm je připraveno světlo pro zájemce," uvedl vedoucí střediska Rada.

O šíření světla na Sokolovsku se starají skauti ze střediska Dýmka Habartov. Jejich zásluhou bude svítit plamínek v Chlumu svaté Máří, v Habartově a na faře v Sokolově. "Máme za úkol dopravit plamínek i do lékárny naproti vojenské správě v Sokolově a nemocným do tamější nemocnice," vysvětlil skaut Pavel Sedlák.

Akce vznikla v osmdesátých letech na podporu nejstarší charitativní sbírky v novodobé historii Rakouska "Lichts im Dunkel". "Dlouho se přemýšlelo nad tím, jak tuto sbírku pro postižené děti zviditelnit," řekl chebský oldskaut Rada.

Z Betléma cestuje ve speciální lampě rakouskými aeroliniemi do Vídně. Odtud se dostává po železnici do Brna a dále do celé České republiky i na Slovensko.