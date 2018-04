Berill Mascheková: V politice by mě David Rath podporoval

Vaše fotky jsou hodně odvážné... Jste odvážná?

Jsem. Kdybych nebyla, tak se určitě po tom všem, co jsem prožila, nepouštím do vlastní politické kariéry.

Narodila se 6. února 1982 v Budapešti, otec je Maďar, matka Češka.

Vystudovala policejní akademii, pracovala jako bezpečnostní manažerka a redaktorka deníku Aha!.

V lednu 2009 nastoupila jako mluvčí Středočeského kraje.

Tři a půl roku pracovala s Davidem Rathem.

V krajských volbách byla jedničkou kandidátky Hnutí Středočeši2012.cz.

Takže politička v nepolitických úborech?

Tohle focení pro váš magazín je první a poslední svého druhu.

Museli vás hodně přemlouvat, abyste se takhle nechala fotit?

Nemuseli. Víte, závodně jsem plavala a dětství i dospívání jsem prožila v plavkách, takže takové focení pro mne není žádná bomba. Byly i nějaké úspěchy.

Úspěchy byly, když jste vyšla v plavkách, nebo když jste plavala?

Samozřejmě sportovní, v plavkách tam byl každý. Byla jsem třeba druhá na mistrovství republiky, ještě jako asi dvanáctileté dítě. I jako dorostenka jsem měla dobré výsledky, ale když jsem přešla do kategorie žen, musela jsem kvůli studiu zbrzdit.

Brzdí vás dnes kauza Rath? Jak se vás dotkla?

Dotkla se mě hlavně mediálně. Osobně nijak zvlášť, ale na zájem si zvykám.

Bylo vám z toho někdy úzko?

Zejména ty první týdny to byl spíš šok, vyrovnání se s novou situací. První šok bylo samotné zadržení hejtmana, jak blesk z čistého nebe. V druhé vlně pak ty útoky.

Jak vás krizová situace, kterou jste prošla, změnila?

Otupěla jsem. A pak - vždycky jsem byla bouřlivá, teď jsem asertivnější. Jsem dost upřímná, mám tendence lidem hned říkat, co si o nich myslím. Takže teď vždycky napočítám do tří a v klidu s rozmyslem odpovídám. Jsem zocelená, řeším věci víc racionálně než emocionálně.

Ovlivnila Rathova aféra nějak váš osobní život?

Nijak zásadně. Přátelé mi zůstali, zklamali mě asi jen dva lidé, kteří z nějakého pro mne nepochopitelného důvodu přestali komunikovat, jinak se v mém životě nic zásadního nezměnilo.

Kromě toho, že se vám život změnil celý, ne?

Beru to tak, že skončila jedna jeho etapa na krajském úřadě, která by stejně nejspíš v říjnu po volbách skončila. Tak skončila o pár měsíců dřív. Nechci se rouhat, ale neumírám (ťuká do stolu), život jde dál, získala jsem jistý přehled, nebyla to zmařená investice.

Jak reagovali na novou situaci vaši rodiče?

Samozřejmě mi dodávali sílu a podporovali mě, ale myslím, že maminka těžce nese ten zájem. Otec mi fandí. Ale tím, že s rodiči jsem spíš v telefonickém kontaktu - oba bydlí daleko - neprobíráme to úplně do detailů.

Neřekli vám ani jednou: Vidíš, neměla jsi k němu chodit?

Ne, to určitě ne. A nemyslím si to ani já. Byla to dobrá zkušenost. I když ten závěr byl takový, jaký byl. Nakonec špatná zkušenost, taky zkušenost. Ve finále mě to posílí a posune někam dopředu, jako vždycky. Asi se to mělo stát.

Zmínila jste, že angažmá u bývalého středočeského hejtmana bylo jen práce, práce, práce a osobní život musel jít stranou. Co byla ta největší oběť?

Čas, který jsem mohla strávit s přáteli a s rodinou. A několik let jsem si odpouštěla dovolenou. Ale žádná lítost, když mě práce baví, tak jsem spokojená.

Rath nebyl arogantní

Jste s Davidem Rathem v kontaktu? Napsal vám?

Ty první měsíce byl kontakt nulový. Teď, když mu zmírnili podmínky vazby, tak v malém kontaktu jsme. Nějaké vzkazy a krátký dopis, spíš vzkaz. Jak se mám a jak se mi daří.

Nekomentoval váš vstup do politiky?

Zatím ta možnost nebyla, mě by jeho názor zajímal. Předpokládám, že by mě mohl podporovat. Vzhledem k tomu, jak se k němu jeho strana zachovala, troufám si říct, že by mohl víc podporovat mě.

Chybí vám?

To je zvláštní sloveso - chybí. Určitě je zvláštní, když jste s někým v denním kontaktu a ze dne na den ten člověk zmizí a nemáte možnost se ani rozloučit. Nevím, jestli je to to správné slovo, protože neumřel, ale je to zkrátka zvláštní ukončení dlouhodobého profesionálního vztahu.

Co vám chybí nejvíc?

Možnost s ním mluvit. Protože stále se na mě obracejí lidé, novináři s dotazy na něj. Je divné o někom mluvit, když se s ním nemůžete spojit. A pak bych chtěla slyšet jeho názor na některé věci, třeba na můj vstup do politiky. Protože on je zkušený politik, ať je jakýkoliv, na české politické scéně jistě patří k těm chytřejším.

Řekla jste, ať je jakýkoliv. Jaký je David Rath?

Vtipný. Pracovitý. Nesmírně chytrý. Má neskutečný všeobecný přehled - domácí, zahraniční, historický. Takovou paměť bych chtěla mít! A má schopnost dotahovat věci do konce, aby nevyšuměly.

Nikdy se vám nezdál arogantní?

Jako člověk arogantní nebyl. To, jak vystupoval ve Sněmovně, je věc druhá. Ale to je role. Taktika, jak zaujmout.

Co si o jeho kauze myslíte teď, s odstupem? Protože zpočátku jste říkala, že je to politická hra.

To, že je to politická hra, bylo vyjádření Davida Ratha, které jsem přednesla jako mluvčí - nebyl to můj názor, dělala jsem svoji práci. Nechci ho obhajovat ani špinit. Ale čím je časový prostor od jeho zadržení delší, tím víc to na mě působí politicky.

Co je na sedmi milionech v krabici od vína politického?

Neříkám, že to byla od počátku politická hra. Říkám, že teď si myslím, že je to zpolitizovaný proces. A nikdo z nás tam nebyl ani neví, co se našlo.

Vy nevěříte tomu, že se našlo v krabici od vína sedm milionů?

Až uvidím nějaký důkaz, tak tomu budu věřit. Ale já jsem člověk, který bez důkazů nevěří. Takhle: nechci to komentovat. Až se ukáže důkaz, že tam ty peníze byly, uvěřím.

Kdyby se totéž, co se stalo kolem Davida Ratha, stalo kolem jakéhokoliv jiného politika, byla byste taky takhle velkorysá?

Byla. Mimo jiné jsem studovala i trestní právo a hájím presumpci neviny. Dokud soudy neprokážou vinu, tak jsem v tom taková velkorysá.

To byste teď v klidu měla říci, že naše politická scéna je v pořádku a čistá.

Tak to si nemyslím... To je pravda. To se trošku vylučuje. Ale tohle se mi těžko posuzuje, protože ten vztah byl osobní. Prostě se mi to nechce komentovat. Možná ani uvěřit, protože když pro někoho pracujete denně a nevidíte nic nestandardního... Samozřejmě, nebyla jsem u zákulisních jednání.

A do vily k paní ředitelce Pancové vás taky nebral, viďte?

Tam jsem nikdy nebyla. Naštěstí!

Za Davida Ratha se zaručilo přes třicet lidí, vy ne. Proč ne?

Po konzultaci s právníky se k tomu nechci vyjadřovat.

Řekla jste, že David Rath vás vždy vyslechl a někdy poslechl. V čem vás třeba poslechl?

Když jsme konzultovali mediální výstupy nebo tiskové zprávy, byl to vždycky dialog. A asi tak po třech letech mě začal poslouchat. (smích) On měl vždycky nějakou představu, já jsem ji většinou mírnila, aby nebyla tolik kontroverzní, a výsledkem pak byl nějaký kompromis. Samozřejmě on byl šéf, takže někdy to kompromis nebyl.

Když jste ho někdy sledovala v akci, neřekla jste si: Sakra, to přehnal?

Jistě. Nevzpomenu si na konkrétní příklad, ale občas jsem si říkala, že taková tvrdost je zbytečná. A on na to, že to řekl tak, jak to cítil. On byl největším režisérem svých vystoupení.

Pokládáte za správnou jeho neochotu třeba zveřejnit své poradce a jejich odměny?

To bylo jeho rozhodnutí. Nevím, proč to nechtěl zveřejnit, a ani já neznám všechny poradce, kteří pro něj pracovali.

Cítíte jako povinnost politika zveřejňovat, kam dává naše peníze, nebo ne?

Určitě ano. Ale myslím, že on se rozhodoval taky podle toho, jak k němu média přistupovala. Ať udělal cokoliv, bylo to vždycky špatně. Takže věděl, že v okamžiku, kdy dá poradci tisíc korun, média mu vyčtou, že mu nedal pět set. Podle mě takto přemýšlel, aby to proti němu nebylo zneužito.

Ale to by tak přece mohl postupovat každý politik: aby to nebylo zneužito, neřeknu vám nic!

Taky se tak skoro každý vymlouvá.

To není tak docela pravda. Už spoustu věcí o platech a poradcích ve veřejných institucích víme, ale Středočeský kraj v tom byl hodně zatvrzelý.

Nevím. Nechtěl zveřejňovat, tak se nezveřejnilo.

Řekla jste mu, že tudy cesta v moderní společnosti nevede?

Ano, to jsme mu říkali.

Mimochodem, nová hejtmanka všechny Rathovy poradenské smlouvy vypověděla s tím, že úřad má dost kvalifikovaných úředníků.

Ale už neřekla, že si najala své poradce! Takže ano, minulé smlouvy vypověděla.

Nikdo mi nenadával

Když se pouštíte do nové kariéry, nemáte pocit, že nosíte razítko David Rath na čele?

To není pocit, to je fakt. Oslovují mě lidé na zastávce i všude jinde. Když jsem byla před několika dny v Podolí, ve frontě ke kase na mě začala mluvit nějaká dáma a dávala mi vzkazy pro Davida Ratha. Setkávám se s tím denně, na internetu, přes Facebook. Ale je to milé, zatím mezi nimi nebyla žádná negativní reakce. Nikdo mě nezastavil s tím, že by mně nebo Davidu Rathovi chtěl nadávat.

Očima autorky S figurou modelky, zajímavým obličejem a zdravým sebevědomím se posadila proti mně. V průběhu povídání nebylo ani stopy po nervozitě nebo nejistotě, zato s častějším smíchem působila uvolněnější a mladší než v televizi. Přišla o místo, ale nabyla svobody. A ještě si není úplně jistá, jestli se jí ta svoboda líbí. Zatím pracuje na živnostenský list na jednom projektu v oblasti PR. "Jestli mě to baví? No tak baví, člověk se přizpůsobí nové životní situaci."

Ne nadarmo chytré knihy říkají, že nejen osobní nasazení při práci, ale především schopnost a ochota změnit svoji roli dělají lidi úspěšnými. Úspěch jí přeju, protože Berill není David Rath. Berill je ta, kterou David Rath zradil.

Přemýšlela jste kromě politiky o dalším profesionálním uplatnění?

Určitě na to myslím, protože nemám ambice jít do velké politiky. A budu se muset nějakým způsobem uživit. Ale právě proto, že si uvědomuju ten štempl Davida Ratha, počkám na dobu po volbách, kdy se situace asi uklidní. Zatím jsem o žádné místo nežádala, naopak mi nějaká byla nabídnuta. V oblasti PR a médií. Nepřijala jsem, protože ty nabídky pro mě nebyly zajímavé.

K Davidu Rathovi jste stále loajální - protože to pokládáte za profesionálně správné, nebo protože mu věříte?

Cítím, že je to správné. Když s někým takhle těsně spolupracujete, nebylo by profesionální na něj teď nadávat.

Ale pracovala jste pro Středočeský kraj. Přitom k radním zdaleka tak loajální nejste.

Ale to je z důvodu, jak se ke mně zachovali. Je to reakce na jejich konkrétní činy, konkrétní chování - a to je věc jiná. Vzhledem k tomu, že David Rath mi nic neudělal, nemám důvod k němu být neloajální.

Proč vlastně jdete do politiky?

Nejdu ani tak do politiky, chtěla bych do krajského zastupitelstva. Čtyři roky jsem pracovala pro kraj a chtěla bych pro něj pracovat dál.

Ale to je politika. Nenabyla jste dojmu, že politika je poněkud rizikové povolání?

Vypadá to tak. Ale já chci ve Středočeském kraji bydlet, chci tam založit rodinu a nejsem ten typ, který by jen nadával u televize. Není to úplně spontánní rozhodnutí, přemýšlela jsem o tom dlouho, teď se to jen urychlilo.

V čem byste se chtěla jako začínající politička Davidu Rathovi přiblížit?

Jsem svérázná osobnost, takže si nepotřebuji z nikoho brát, ani z Davida Ratha. Mám svůj rozum a věci dělám podle svých zkušeností a svého citu. U konečného rozhodnutí se nebojím být solitér a nést zodpovědnost, jinak ale potřebuji tým lidí, protože nikdo není vševědoucí a nechám si poradit.

Víc než David Rath?

Určitě. V tom jsme každý jiný.

Rathovu politiku jste sledovala zblízka, já vás taky viděla při práci zblízka: jste chytrá, vidíte věci v souvislostech, umíte si spoustu věcí vyhledat a dát si je dohromady. Fakt vám nebylo divné, jak David Rath lpěl u tendrů na stamilionové investice na losovačkách?

Do veřejných zakázek jsem vůbec neviděla. To dělal samostatný odbor a já z pozice mluvčí jsem stála úplně mimo. Myslím, že David Rath postupoval v rámci dané legislativy, a dál jsem to dopodrobna nesledovala.

Jsou podle vás losovačky transparentním způsobem zadávání veřejných zakázek?

Myslím si, že mohou být. Ale já jsem tam nebyla od toho, abych tyto věci kontrolovala.

A když se začalo psát o tom, jak je Rathova rodná Hostivice plná krajských investic, to vám taky nepřišlo divné?

Každý politik se vždycky snaží udělat co nejvíc pro své město, svůj kraj.

Pro své město na úkor svého kraje?

Nemyslím, že by to bylo na úkor jiných. Krajské investice byly plošně po celém kraji. Myslím, že pan hejtman spravedlivě spravoval celý kraj.

Jedním z proklamovaných cílů Hnutí Středočeši2012. cz, za které jste kandidovala, je vyrovnaný rozpočet kraje. Víte, jak na to?

Když to řeknu lidsky a laicky: neutrácet za zbytečnosti, šetřit, rozumně investovat.

Máte pocit, že v uplynulých letech se tam podle těchto pravidel nehospodařilo?

(pauza) Částečně mám.

Nejste tedy tak stoprocentně spokojena s tím, jak to tam vedl David Rath?

Nejsem. Vadilo mi třeba proplácení žákovského jízdného, byly to stovky milionů a v první fázi to nebylo technicky domyšlené do konce. To, jak to ve skutečnosti probíhalo, že to bylo asi špatně propočítané, že to byl větší objem peněz, než se předpokládalo - to je věc druhá.

Proplácení zdravotnických poplatků byl podobně absurdní slib, není to tak?

Hm. No je. Ale rozumím tomu, že když to byl jeho volební slib, snažil se držet slovo.

Viděla byste Davida Ratha ráda zase v politice?

Myslím, že politická kariéra Davida Ratha skončila.