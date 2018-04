Báru od on-linu neodradilo bříško ani Vašut

Bára Nesvadbová si nemusela brát politika, aby byla známá. Jako spisovatelku dráždivě erotických knížek, šéfredaktorku a ženu nekonvenčních názorů ji znal snad každý. Loni se vdala za Karla Březinu, tehdy ještě ministra Zemanovy vlády. Jak žije dnes, kdy čeká přesně na Štědrý den dítě a její manžel z nejvyšší politiky vypadl?



Zanedlouho (14.1.) osmadvacetiletá Bára Nesvadbová má svou ideu, které málokdo věří: "Dva lidé spolu nemusí existovat jen na základě absolutní věrnosti. Také nejsem člověk bez úletů a bez jiných vztahů, a přesto jsme s Karlem kamarádi." Pro svou dcerku vybrali neobvyklé italské jméno Bibiana.

Otcem Nesvadbové je spisovatel, za manžela má bývalého ministra. Muži v životě Báry Nesvadbové jsou výjimeční. Bude výjmečná i její dcerka? Karel Březina už ale jednu dceru - Karolínu - má. Narodila se jako nemanželská a Bára si prý už z toho hlavu nedělá. Ostatně bulvární deníky už hned zpočátku jejího těhotenství spekulovali otcovství. Nesvadbová úvahy nekomentovala. Kupodivu však ani Karlovy "zásluhy" neobhajovala. Bude dcera Březinová nebo Nesvadbová?

Novinářka sama o sobě říká, že je workoholik. Aby se mohla hned v lednu podle plánu vrátit do práce, mají už manželé i paní na hlídání.

A co populární spisovatelka tvrdí těsně před porodem?



"Kasala jsem se a říkala, že těhotenství není nemoc a že budu pracovat až do porodu, ale už teď zvládám mnohem méně věcí. Pak Karlovi pláču na rameni, že jsem unavená, unavená, unavená, ale když mi řekne, ať tedy zůstanu doma, rozčilím se. Vždy jsem říkala, že bych chtěla tři děti. Po zkušenostech z těhotenství to vidím na dvě, nejvíc. Na porod se spíš těším. Nemyslím, že to bude procházka růžovým sadem, ale v průběhu těhotenství asi každá žena dospěje do stadia, kdy si říká, "už aby to bylo"."

Bára Nesvadbová se narodila ve znamení Kozoroha v lednu 1975 v rodině dvou psychiatrů. Matka Libuše se stará o migranty a etnické menšiny, otec Josef píše sci-fi. Vystudovala gymnázium a poté masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity.