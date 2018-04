Barevná nádhera s malými náklady

Zelenožluté květy mezi barevnými listy by měly být jako poupata. Pokud jsou už otevřené nebo dokonce opadané, ani listy už dlouho nevydrží. Vánoční hvězda je i přes své charakteristické období velmi citlivá na chlad, proto dávejte pozor, až si ji ponesete domů.

V bytě je třeba najít jí místo světlé a teplé, teplota by se měla pohybovat zhruba kolem dvaceti stupňů Celsia. I přesto pozor: přímé slunce Vánoční hvězda nemá ráda a na průvan reaguje také citlivě. V zimě se Vánoční hvězda spokojí se suchým vzduchem od topení. Pokud ale její listy působí uvadle, měla by se zvýšit vlhkost vzduchu. Podložka pod květináč naplněná kamínky a vodou se rychle znovu postará o správné klima.

Zalévání by mělo být s citem, země by měla být vždy jen lehce vlhká. „Mokrých nohou“ ze stojaté vody v podložce pod květináč si Vánoční hvězda vůbec neváží. K zalévání nikdy nepoužívejte ledovou vodu. Konvička by se měla ihned po zalití naplnit pro příště, aby voda přijala pokojovou teplotu. Během květu nemusíme rostlinu hnojit.

Speciální úpravu potřebují Vánoční hvězdy jako řezané květiny. Pokud se rostlina doma seřízne, musí se stonky uzavřít. Konce stonků je možné ponořit na pár sekund do vařící vody nebo podržet nad plamenem svíčky.

V novém roce ke staré kráse

Vánoční hvězda má od přírody dlouhý život. V létě jí dorůstají šťavnaté zelené listy. Aby se její listy ale znovu zbarvily, je nutná maximální důslednost. Rostlina musí několik týdnů stát nejméně dvanáct hodin denně v úplné tmě. I světlo pouliční lampy před oknem ruší. Pokud Vám ani při striktním dodržování tohoto postupu hvězda nevykvete, nebuďte zklamaní. Můžete si pořídit novou – tentokrát třeba s jinou barvou - růžovou, krémovou nebo dvoubarevnou. Mezi novými zabarveními se něco najde pro každý vkus a každý trend.