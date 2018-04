Barbora Tachecí: Vystoupení v televizi nebylo reprezentativní

"Televizní vystoupení reprezentativní nebylo," odpověděla na otázku, zda bylo její vystoupení v TV skutečně reprezentativní vzhledem k jejím letitým zkušenostem.

Většina dotazů se přesto týkala "jejího nového Radiožurnálu". "Od roku 2008 už žádné jiné rádio vůbec neposlouchám," tvrdila. "Mám pocit, že to nepotřebuji. Radiožurnál mi dává vše, co od kvalitního rádia čekám."

Vypořádala se i s dotazem nemístným: Mnoho mužů by Vás chtělo mít jako dominu. Vyhověla byste těmto přáním v praxi? "Tento dotaz nepokládám za vkusný. Ale zase, prosím - berte to jen jako názor," odepsala čtenáři.

Současná ředitelka Radiožurnálu čelí projevům nesouhlasu s novým vysílacím schématem jak od lidí z branže, tak i od široké veřejnosti. Jak sama říká, zůstává nad věcí.

Na post ředitelky ČRo 1 Radiožurnálu přišla z komerčního rádia Frekvence 1, kde řídila program.

Po studiích ekonomie chvíli pracovala v podniku zahraničního obchodu, ale pak zběhla k médiím. Začínala v ekonomické redakci komunistického rozhlasu, po revoluci přišla do televize. Do povědomí lidí se zapsala svými rozhovory. V roce 1998 odešla do tiskového oddělení banky IPB, ale za čtyři roky se vrátila do rádia - na Frekvenci 1.

Je rozvedená, má čtrnáctiletého syna a žije s bývalým ředitelem České televize a současným rektorem AMU Ivem Mathé.