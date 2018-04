Mým snem je vypadat jako Barbie, říká Američanka

Každý měsíc chodí Carly do kosmetického salonu, kde na sebe nechává nanášet samoopalovací krémy, aby měla opálenou kůži. Pravidelně si nechává zvětšovat rty, nebo prodlužovat a zesvětlovat vlasy.

Dříve byla „obyčejnou“ pohlednou dívkou. To jí ale nestačilo. Mnohem lépe se cítí teď. Konečně prý našla sebe samu a má pocit, že je to opravdu ona. A v budoucnu chce podstoupit i několik plastických operací.

První by mělo přijít na řadu zvětšování poprsí. „Chci, aby vypadalo co nejvíc uměle. Můj život je o tom, abych vypadala co nejvíc jako plastiková panenka. Všechno je to o tom, abych byla živoucí Barbie. Jedině tak jsem šťastná,“ svěřila se žena, které se líbí, že na ni zírají lidé na ulici. Dodává jí to sebevědomí a myslí si, že jsou lidé jejím vzhledem fascinovaní.

„V minulosti jsem měla tmavé vlasy a pořád jsem nosila černé oblečení. Vůbec jsem se nemalovala. Takový vzhled se mi ale prostě nelíbil,“ vysvětluje důvod své přeměny.

Ačkoli její přítel Chris (45) preferuje přirozenější vzhled, nehodlá se kvůli němu Carly měnit. „Chris by byl radši, kdybych nevypadala tak uměle. Ale ví, že se takhle cítím šťastná a respektuje to. Neustále se koukám na sociálních sítích na holky, které vypadají jako Barbie, a říkám si, že jsou můj vzor,“ sdělila.

Dnes se prý cítí spokojená a má pocit, že konečně vypadá žensky. „Dřív jsem měla strašně úzké rty a to nebylo hezké. Chci být jako Barbie, ale ne tak hubená. Být hubená je nezdravé. Dle mého má mít Barbie postavu jako přesýpací hodiny. Ale nemusí být vyhublá,“ pokračovala Carly, která kromě zvětšení prsou plánuje ještě výplň pozadí.

