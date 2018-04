Balí vám partnera jiná? Pět triků, jak ji s grácií zapudit

Zůstaňte na úrovni. Úkol z nejtěžších, ale zásadní. Emotivní reakce jsou chaotické. Střílíte po sokyni od boku a poslepu, přitom potřebujete zacílit přesně, najít si správnou chvíli, místo i úhel. Teď každopádně potřebujete rozum. Kroky, které podniknete, vás nesmí ztrapnit před partnerem, ani před rivalkou. "I vy sama si potřebujete zachovat sebeúctu i tehdy, když pomsta bude sladká...," radí psycholožka Jitka Douchová.

Nekritizujte. Že je sokyně štíhlá? Cha! Kdyby byla fakt štíhlá, proč by teda furt cvičila? A co ten frňák? Vždyť má zuby jak noty na buben a ještě křivý a žlutý. A kvůli předkusu si šlape na jazyk. Tak dost. Tohle všechno si klidně myslete, ale partnerovi ani slovo. Platí pravidlo: nebudeme dotyčnou urážet, pomlouvat ani ji kritizovat a vyvarujeme se žárlivých scén. Podle Jitky Douchové může dokonce paradoxně zafungovat opak, tedy že ji budeme před partnerem chválit. Znejistí ona i partner. "Ale to neznamená, že bychom se s ní měly spřátelit," dodává psycholožka.

Vyvolejte žárlivost. Je to na vás. Vy víte, co na partnera zabírá, nápadům se meze nekladou, ale pozor, jednejte decentně a se vkusem. Stačí jemný flirt. Pokud si ve společnosti budete schválně sedat na klín všem přítomným mužům, sympatie nezískáte. Partnerovi nesmí být jasné, že se jedná o sehraný protiútok.

Najděte sokyni nápadníka. Pokud se s dotyčnou znáte osobně, můžete jí zalichotit, jak se líbí všem vašim přátelům a jeden z nich - "fakt je to úžasný fešák," špitnete jí do ucha - se ptal po kontaktu. Klidně to ani nemusí být pravda. "Můžu mu ho dát?" Usmějete se. Odvedete tím její pozornost od vašeho přítele. Jestliže svou rivalku neznáte, může pomoct dobrý kamarád. Stačí, aby ji okouzlil, zabavil a na pár večerů rozptýlil. A vy mezitím budete mít víc času zmobilizovat vztah.

Mobilizujte vztah. Když váš kamarád pozve tu mrchu na večeři a vy se sejdete doma s přítelem u televize, budete nervózní a z urputné snahy působit mile i afektovaná. Partner bude naopak otrávený, protože se těšil na dobrodružství s krásnou cvičitelkou.

Vymyslete tedy něco nového, čím rozbijete dosavadní sterotyp. Víte přece, co má rád. Jestli je to krajkové prádlo, jděte do toho. Krásné šaty nebo opulentní večeře? Jděte, nevadí, že vaší zadnici fakt narostlo megaego a měla byste se v jídle krotit. Nebo navrhněte kino, výlet, jeďte s ním na motokros, jsou-li motorky jeho láskou.

Pokud číhá nebezpečí z tělocvičny, neberte ho na aerobik, a je-li milovnicí vážné hudby, vynechte houslový koncert. "Cílem je, aby byl partner maximálně zaujat námi a možnostmi, které mu dáváme jen a jen my. Mohl by se do nás znovu zamilovat, ale to musíme zařídit my...," odhaluje psycholožka půvab rafinovaných ženských intrik.

Když emoce vítězí

"Představ si, že včera na večírku byla Jarka," povídá mimochodem váš přítel mezi sousty při společné večeři. Nevíte sice, kdo je Jarka, ale usmíváte se.

Máte krizi ve vztahu? Poraďte se s psycholožkou Jitkou Douchovou.

"Ta holka, jak jsme se s nimi spřátelili vloni na dovolené. Ta dlouhovlasá cvičitelka aerobiku, jak tak skvěle hrála na housle, pamatuješ?" Dávno jste ji vytěsnila z paměti, protože z vaší první společné dovolené máte úplně jiné vzpomínky. Jenže teď si bohužel vzpomenete. Udělá se vám podivně slabo od žaludku a sama sebe za tu reakci nesnášíte.

"No a co říkala," snažíte se o lhostejný tón, ale moc dobře si vybavíte, jak se vám ulevilo, když jste se s Jarkou a jejím přítelem tehdy na letišti loučili. Jarka je prostě krasavice inteligentní a váš partner to, bohužel, ví.

Běžná hysterie

Kromě toho na Jarku přijde řeč v tom týdnu a měsíci ještě několikrát...A pak najednou už o ní nemluví, ale je nějak míň doma, má moc práce a proto je po večerech "takstrašněunavenýpromiň."

Mezitím jste přestala chodit na aerobik, protože v každé cvičitelce je teď kus nenáviděné Jaruny. O to víc utrácíte za čokolády. V sokyni vidíte zákeřné monstrum, kterému se kupodivu začíná podobat také vaše pozadí.

Nemáte žádný důkaz, že má váš partner jinou, ale ta intuice! Ta tvrdí nade vší pochyby, že vám ho balí jiná. Co s tím? Přece nebudete podezíravá žárlivá a šmírující megera?

Je ale otázkou času, kdy pípne jeho mobil, zrovna když bude ve sprše... A vy? Ne, nepátrala jste. K něčemu takovému byste se nesnížila. Byla to přece jen hloupá náhoda, že jste si tu esemesku přečetla, že? Proč byste ho po tak náročné služební cestě s kolegou budila, když usnul sotva dolehl. Vždyť mu měla přece volat maminka, kdy že to máte o víkendu přijet. "Jsi skvělý, dík za krásný výlet, Tvá J." stálo na displeji.

Stres vám stáhl žaludek, vyschlo vám v krku, se spaním je teď konec. První, co máte chuť udělat, je toho "zrádce" umlátit. Paličkou na maso, válečkem na nudle, kladívkem, ještě máte sekáček na maso... Vypadá tak bezbranně, to byste určitě dokázala. Můžete ho taky vzbudit a začít situaci řešit hned. Seřvete ho pobíhajíc v noční košili po ložnici jako fúrie, nebo se rozpláčete, otočíte k němu zády a budete doufat, že vás vezme do náručí dřív, než slzy promočí polštář. Čekala byste marně. Pravděpodobnější totiž je, že partner usne.

Vyškrábat oči a rozdupat housle

Napadne vás mu vymazat její číslo z mobilu. Že je to krátkozraké, to samozřejmě hned víte. Mohla byste mu mobil jako omylem vyprat v pračce a tím zničit i jediný kontakt na tu Obludu, což rovněž není systémové zničení viru, který napadl partnerův software.

Ještě je tu další varianta. Zavolat jeho matce. Přece si s ní docela rozumíte a když vám její syn tohle dělá, nenechá to jen tak. Pravda je, že synové na své mámy často dají, ale bohužel téměř jisté je i to, že pro maminku je synovo blaho o několik levelů výš, než to vaše. Kde máte jistotu, že si neřekne něco jako: bylo na čase, že mu to došlo, že nežije s tou pravou?

Ano ano, je to tak: ráno moudřejší večera. Řeknete si to nakonec i vy a jdete najít to platíčko neurolu, co si u vás zapomněla kamarádka, když jste ji utěšovala po dramatickém rozchodu.

Ještě druhý den byste nejraději jela Jaruně vyškrábat oči, vyrvat vlasy, rozdupat housle a basebalkou zpřerážet ty její cvičitelské hnáty. Ze všeho nejvíc byste si přála, kdyby na dotěrný hmyz "J." existoval hubící sprej. Zaručeně byste v něm vymáchala všechno partnerovo oblečení.

Pravda je krutá: nic z toho, co vás až dosud v afektu napadalo, nefunguje. Rozhodně ne ve váš prospěch. Zvítězíte totiž jen tehdy, budete-li mít rozehranou partii pod kontrolou.