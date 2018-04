Bacha na chlapy, někteří jsou vážně dost divní!

Rozhodla jste se kývnout na rande. Ten člověk byl přece docela sympatický. Ale už při prvních schůzkách něco nehraje. Spisovatelka Anita Naiková v Průvodci pro nesmělé dívky upozorňuje na úskalí, která na vás ze strany některých typů mužů čekají.

Pan "Takzvaný ideál"

Muži běžně podléhají velkému omylu, a to, že ženy se zajímají jen o ty nápadníky, kteří dobře vypadají, mají peníze, auta a skvělé kariéry. Ano, jsou ženy, které opravdu takto přemýšlejí, anebo vysílají podobně povrchní signály, které si muži interpretují tak, že vás musí nutně ohromit prestiží a výší bankovního konta.

Co s tím?

Pokud jdete na rande s panem "Takzvaným ideálem", měla byste si sama ujasnit, zda opravdu hledáte především partnera s vysokou životní úrovní, anebo zda takový pocit v mužích jen mimoděk nevyvoláváte svým chováním. Možná máte strach z intimity, a proto dopředu tlačíte věci povrchnější a materiální. Pokud by měl váš vztah s panem "TZVI" fungovat, ukažte partnerovi, že víc než jeho peněženka vás zajímá jeho osobnost, jeho niternější, nekonzumní hodnoty.

Pan "Znalec žen"

Bývá obvykle nezadaný, protože ženy přece zná "tak dobře", že ví, že ženský element by v jeho životě znamenal jen starosti a potíže. S gustem ze sebe sype moudra o něžném pohlaví, většinou jde o zjednodušené negativní mýty o ženách.

Co s tím?

Pokud vás zaujal tenhle typ, pátrejte v minulosti. Nevyrůstala jste náhodou v prostředí, kde se o vztazích mezi mužem a ženou mluvilo jen v negativním slova smyslu? Stěžoval si váš otec na matku nebo byla vaše matka tím, kdo měl ve vztahu rodičů rozhodující slovo? To by mohl být ten důvod, proč vás přitahuje právě tenhle typ muže. Chcete-li s ním vyjít, přestaňte s ním donekonečna rozebírat, že ženy jsou takové a muži jiní a ukažte mu, že vztah s vámi je naopak plný lásky.

Pan "Zbrklý snílek"

Do tří dnů po prvním setkání vám sdělí, že vás miluje, další týden se k vám bude chtít nastěhovat a při měsíčním výročí seznámení bude mluvit o svatbě. Navenek budí dojem romantického hrdiny. Neustále vás ubezpečuje o své lásce, o tom, jak vás potřebuje, jak se k sobě báječně hodíte. Ve skutečnosti se vám dvoří muž, který je zamilovaný do své představy lásky, ne do vás.

Co s tím?

Co vás k němu přitahuje? Cítíte se v jeho očích přitažlivější, milovanější? Plní vám svými vyznáními lásky to, po čem odjakživa toužíte? Pokud ano, vzpomeňte si, jak byla láska vyjadřována a hodnocena v prostředí, v němž jste vyrůstala. Abyste i s partnerem zůstali nohama na zemi, musíte se zbavit všech klišé a pěkně důkladně prozkoumat, co máte vy dva opravdu společného. Dejte lásce volný průběh a netlačte ji do nepřirozených póz.

Pan "Mizogyn"

Můžete mu říkat také pan "Nechutný sexista", pan "Tyran" a pan "Ženské nesnáším". Nenávidí ženy. A důvod? Většinou je ukrytý někde hluboko a vyžaduje odbornou péči. Nepropadejte naivismu, že ho změníte, to leda by to chtěl on sám. Do té doby vás vedle něho čeká jen nepřetržitá kritika a nesnášenlivost, proto si zachovejte zdravý rozum a za každou cenu se takovému muži vyhněte!

Co s tím?

Pokud se pravidelně ocitáte ve vztahu s tímto typem muže, prozkoumejte ještě důkladněji svou minulost a prostředí, v němž jste vyrůstala. Jakým způsobem se vaši rodiče vyjadřovali o sexu a o svém partnerství? Ponižoval otec matku nebo naopak matka otce? Klíčem k pochopení je chování vašeho otce a váš vztah k němu.

Pan "Okouzlující"

Obvykle bývá miláčkem žen, jenže svým šarmem plýtvá natolik, že ve chvíli, kdy jste s ním déle, vyčerpá se a bude z něj nevýrazný chudinka, který spíš než obdiv vzbuzuje soucit. Takový "okouzlující svůdce" stále nafukuje svou pověst a staví na vymyšlených nebo dávno vyčpělých úspěších. Máte v něm totiž vidět neodolatelného hrdinu, ačkoliv realita je prostá: hraje si na něco, co není.

Co s tím?

Naslouchejte svému instinktu. Pokud se vám něco nezdá, asi nebude vše v pořádku. Všímejte si i toho, jak často obviňuje ostatní z toho, že lžou a předstírají. Lidé, kteří lžou, si často myslí, že všichni běžně lžou! Chcete-li s ním zůstat, berte všechno, co řekne, s velkou rezervou a povzbuzujte ho, aby byl sám sebou. Oceňujte je pravou osobnost, ne falešné chování. O to méně bude mít potřebu se obracet ke své fiktivní slávě.

Pan "Odpůrce závazků"



Tento druh je bohužel rozšířenější, než se zdá. Má totiž značně daleko od slov k činům. Bude vás ubezpečovat o tom, že chce s vámi žít, seznámit se s vašimi rodiči atp., ale jakmile by se něco z toho mělo stát, vezme nohy na ramena. A přitom než aby se přiznal ke svým obavám ze závazku, bude házet vinu na okolí. "Napřed musím najít sám sebe", nebo "expřítelkyně mi zlomila srdce", případně "pocházím přece z nefunkční rodiny..." Má také strach, že v dlouhodobém vztahu nesplní představu, jakou o sobě navenek vytváří.

Co s tím?

Takového "odpůrce závazků" raději odhalte záhy - poznáte ho i podle toho, že nikdy není schopen se s vámi napevno na něčem domluvit a odsouvá vše až na poslední chvíli, protože jeho zájmy i aktivity jsou vždy přednější než společná akce s vámi. Cokoliv slíbí, nikdy nesplní. Jestliže vám záleží na vztahu s takovým člověkem, obrňte se doslova svatou trpělivostí.