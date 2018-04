Baby shower: předporodní večírek, který těhotnou zasype dary i radami

V zahraničí se jim říká baby shower nebo taky push party. První výraz zřejmě pramení z toho, že je na večírku žena zasypána dárky a výbavičkou pro miminko. Druhý pak od toho, že se na večírku pár týdnů před porodem samozřejmě moment zrození i další aspekty mateřství důkladně probírají.



Předporodní večírek se pořádá šest až čtyři týdny před porodem, v poslední měsíci už totiž bývá matka unavená a raději může dávat přednost soukromí a odpočinku. Večírek většinou pořádá sestra nebo kamarádka, zkrátka nejbližší žena, a zve na něj další ženy a dívky,ale i bratry, kamarády a partnery a další příbuzné.



V českém prostředí nejsou až tak obvyklé jako v zahraničí, zřejmě i kvůli místním pověrám, že by žena těhotná žena neměla mít v domě vybavení pro miminko. Pověry ale již naštěstí patří minulosti a ženy se i po vzoru slavných zahraničních celebrit snaží oslavit své dítě předtím, než se narodí. Má to hned několik výhod: před porodem máte na večírek víc času, než po porodu, v klidu si užijete hovor se svými blízkými a ty mohou zároveň nabídnout svou podporu, ať již materiální, nebo psychickou.



Raději bez překvapení

Přesto pokud chcete předporodní večírek uspořádat pro svou blízkou, raději to nedělejte jako překvapení. Ta nejsou pro těhotnou v posledním trimestru vhodná jako taková, navíc nemusí mít na podobnou oslavu náladu, nebo může velmi specifické požadavky na hosty nebo to, jak bude večírek probíhat. Je proto rozumnější s ní všechno aspoň trochu probrat a ušetřit pak zklamání oběma stranám. Pokud si to ale nastávající matka nepřeje, můžete jí podobný večírek uspořádat i po porodu - ujistěte se ale, že bude všechno zajištěno, včetně náhradního plánu pro miminko, pokud by se mu na večírku nelíbilo (třeba ochotná babička nebo tatínek, co se půjdou projít s kočárkem apod.)



Baby shower by měla být podle tradice celá směřovat ke spokojenosti nastávající matky, proto se jejímu vkusu přizpůsobuje téma večírku, hudba i občerstvení. Aby se cítila pohodlně, často se volí domácí prostředí, ale někdy také kavárny a zahradní restaurace, nebo se uspořádá piknik (je ale třeba myslet hlavně na pohodlí těhotné a to, co je jí příjemné).

Při udílení rad do života s dítětem je proto lepší ušetřit si děsivé historky z porodnic, i nejnovější příběh o tom, jak jste museli se svým dítětem včera na pohotovost. Pokud se vaše děti již samostatně pohybují, je pak lepší zajistit si na večírek hlídání (případně s sebou vzít třeba babičku, která se o dítě postará), jinak si ho v klidu neužijete. To samé platí i pro těhotnou a její předchozí potomky - pozvěte je také, aby se necítili odstrčení, ale podle věku jim zajistěte hlídání nebo odpovídající zábavu, aby se celý večírek netočil kolem nich.



Není od věci, pokud těhotná připraví seznam žádaných dárků a poskytne ho hostům, aby se mezi sebou domluvili. Vyhne se tak tomu, že by před porodem musela ještě vracet do obchodu tři ohřívače lahví nebo chůvičky, nebo musela shánět místo pro přebytečné oblečení a hračky.



Malé dárky a výslužka se také často chystají pro hosty - může jimi být společná foto pořízená u fotostěny (nebo odkaz, kde se bude dát stáhnout), lízátko nebo jiné cukrovinky apod.



Téma? Modrá a růžová, Hra o trůny i Afrika

Mezi typická ladění baby shower patří do růžové nebo modré barvy podle pohlaví dítěte (případně kombinace obojího), ale nemusíte se tím vůbec omezovat. Třeba Nick Carter, dávný idol dívčích srdcí z kapely Backstreet Boys, uspořádal matce svého dítěte oslavu ve stylu Hry o trůny. Modelka Chrissy Teigenová pak ze své druhé baby shower sdílela vyzývavé fotky se svými kamarádkami sestrami Kardashianovými, na kterých se označují jako „milfky“. Na té první se přitom spokojila jenom s korunkou.



Velmi se hovořilo třeba o večírku, jaký uspořádala před narozením dvojčat zpěvačka Beyoncé se svým manželem Jay-Z. Na velkolepé oslavě v africkém stylu hosty pomalovali hennou, předvedli jim africká taneční a hudební vystoupení a servírovali vybrané lahůdky. Na sociálních sítích vzbudila pozornost i nedávná party Sereny Williamsové ve stylu 50. let, mezi hosty byla i zpěvačka Kelly Rowlandová, zpěvačka Ciara i herečka Eva Longoria. Eva Longria také nachystala party v růžovém před narozením poslední dcery Victorie Beckhamové Harper. Hosté se evidentně výborně bavili, protože se pak celí rozjaření nechávali fotografovat obalení v „oblečení“, které si vyrobili z toaletního papíru.



Ostatně tak trochu trapná zábava jako z letního tábora je také jedním z častých znaků oslav před narozením dítěte. Dojde tak často na přebalování panenek, krmení se se zavázanými očima, pití na rychlost z dětských lahviček, odhadování obvodu pasu těhotné (tady ale pozor, nemusí jí to být po chuti!). Pro některé lidi je pak za hranou vkusu navlečení dospělých do bryndáků a dětských čepiček, případně ještě namalování pih a růžových líček, aby více připomínali dětské obličeje. Můžete také nechat hosty sepsat do připravené knihy rady mamince nebo přání miminku do života, nebo jim prostě dát k dispozici materiály jako barevné papíry, stuhy, třpytky, razítka aj. k vyrobení vlastních přání pro miminko.



Vyřádit se můžete s květinami, girlandami, pompomy, balonky všech možných tvarů, peříčky, šňůrami na prádlo s dětskými botičkami a košilkami a fotostěně. Fotostěna je dneska na oslavách již téměř nezbytností, nezapomeňte ji doplnit vhodnými proprietami jako jsou balonky, nápisy jména dítěte nebo třeba jeho pohlaví, světýlky, dětskými botičkami, datem večírku a jménem těhotné ženy a miminka apod. Pokud si na výrobě dekorací dáte záležet, můžete je následně použít i jako výzdobu dětského pokoje, ať již doma, nebo třeba na chalupě.



Na baby shower se typicky podává všechno jídlo v malých kouscích, což je pro příležitost večírku ideální. Typicky se připravuje pečivo ve tvaru košilek, dudlíků a lahviček a většinou nechybí ani dort. Zjistěte si, jestli těhotná nedrží nějakou dietu (např. kvůli těhotenské cukrovce). Je dobré vědět také, na jaké jídlo nebo pití má nejčastěji nastávající matka chutě a podávat je na večírku, uděláte jí tím určitě radost. Určitě nezapomínejte ani na slané občerstvení jako jsou jednohubky nebo kanapky, ale i čerstvé ovoce a zeleninu. Večírky před narozením dítěte se většinou obejdou bez alkoholu, sama těhotná ho konzumovat nemůže a nehodí se, aby se na jejím večírku někdo jiný opil.