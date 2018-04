Až se vás dcera zeptá: Jedu s partou na chalupu. Pustíš mě?

Každá z nás nejspíš automaticky sáhne po modelu svých rodičů. Jak že to bylo se mnou tenkrát poprvé? Pak si ale uvědomíte, že doba jde kupředu, děti dřív dospívají, jsou poučenější..., ale jsou také rozumnější?

Začnete pátrat v knížkách a narazíte nejspíš na neuspokojivé: záleží na zralosti, zodpovědnosti a schopnosti se o sebe postarat. Jenomže kdy už je ratolest zralá a kdy ještě není? "Je to velmi individuální," říká pedagožka Eva Popelková, podle níž je nutné, aby v místě, kde bude dcera, byl aspoň jeden dospělý.

"Podstatný je vztah mezi dcerou a rodiči. Je-li otevřený, upřímný a relativně důvěrný, rodič ví, jak na tom jeho dítě je," myslí si sexuoložka Hana Fifková. Kromě hranice 15 let, která určuje právní zodpovědnost za sex, je opravdu vaším jediným pomocníkem důvěra.

"Na druhou stranu od osmnácti si dcera zase nemusí o souhlas říkat," soudí sexuoložka. Hned ale dodává, že pokud děti ještě bydlí doma, bývá slušné si navzájem říkat, kam jednotliví členové rodiny jdou či jedou a kdy se vrátí.

Co mají rodiče vědět

Především musíte znát své dítě a panuje-li mezi vámi důvěra, nebude problém se vyptat na podrobnosti a získat jistotu, že si vaše dítě poradí. "Zaujímá-li ovšem rodič pozici těžce dominantní, chová-li se autoritativně, používá-li ve výchově systém zákazů a trestů, je zřejmé, že od dítěte žádnou podstatnou informaci nedostane a že on bude tím posledním, na koho se dítě v případě nouze obrátí," myslí si Fifková.

"Rozhodně bych dceru nepustila, kdybych věděla, že podvádí a lže a není na ni spolehnutí a také pokud bych z doslechu věděla o špatné pověsti party, s níž chce čas trávit," tvrdí Popelková.

Fifková by zase dceru nepustila, pokud by nebyla jasná doprava. "Nechtěla bych totiž, aby jí vezl v autě motoristicky nezkušený mladík, který bude mít za volantem starosti s vrcholovou hladinou testosteronu, říznutou zbytkovou hladinou alkoholu. Určitě bych ale účast nevázala na to, zda se mi líbí nebo nelíbí její eventuální partner." Podle ní mají mnozí rodiče neadekvátní obavy a úzkosti a děti neúměrně omezují. Naivně si myslí, že tím, že je zavřou doma, je ochrání před světem. Opak je ale pravdou.

Když se rozhodnete dceru či syna pustit, měli byste vědět, kam a jak jede, kdo známý tam bude, kdy se vrátí a jestli má dost peněz. "Určitě byste měli mít i telefonické spojení alespoň na dvě další osoby, z toho jednu dospělou, třeba na majitelku chaty, je dobré si popovídat také o tom, jaký má parta program," říká Popelková.

Pomůže rychlé poučení?

V rodině, kde probíhá sexuální výchova od dětství, není nárazové poučení před odjezdem zapotřebí. Takto vychovávané dítě umí věci kolem antikoncepce a ochrany před pohlavně přenosnými nemocemi řešit, eventuálně se s rodičem poradit. Tam, kde až do té doby na téma sex nepadlo ani slovo, stejně nebude akce "pilulka nebo kondom před odjezdem" slavit žádný úspěch, tvrdí svorně sexuoložka i pedagožka.

Ještě máme další šanci: "jet náhodou kolem" a dítě zkontrolovat. Je totiž třeba mít stále na paměti, že až do 18 let věku dítěte za něj neseme odpovědnost. "Lepší je ale dítě už nekontrolovat, pokud je poblíž aspoň jeden dospělý," přimlouvá se Popelková.

Pokud jste dospívající dítě nakonec pustili a v pořádku se vrátilo, zapomeňte na výslech. To však neznamená, že se ani nezeptáte, zda bylo vše v pořádku. "Vybídněte dceru k osobnímu pohledu a zhodnocení. Tak jí dáváte najevo, že jí důvěřujete, že se na ni spoléháte," radí Eva Popelková.

ANKETA: KDY PUSTÍTE SVOU DCERU PŘES NOC S PARTOU?

Lenka Tréglová, 35 let, dvě dcery 8 a 6 let

Přes noc a s partou pustím obě dcery, až jim bude 18 let. Přes to vlak nejede. Moje máma měla výborný systém. Do šestnácti do deseti doma. Do osmnácti do půlnoci doma a od osmnácti po předchozí domluvě i přes noc venku. A i tak jsem si dospívání dost užila. Jestli budou ostatní matky kamarádek mých dcer benevolentnější, mám na to jednoduchou odpověď: radši budu otravná teroristka než máma nešťastný holky.

Gabriela Bachárová, 29 let, bezdětná

Na diskotéku mě rodiče poprvé pustili, když jsem začala studovat na střední škole. Hypoteticky bych to u své dcery řešila podobně. Také bych ji v 15 letech pustila samotnou na noc ke kamarádce. Podotýkám, že jen ke kamarádce. Na kamarády by měla ještě času dost. Co se týká nějakých velkých nočních akcí na vzdálených místech a ve společnosti neznámých lidí, byla bych velmi opatrná a patrně i nesmlouvavá.

Dana Skulinová, 45 let, syn 24 let, dcera 14,5 roku

Do 15 let bych dceru rozhodně nepustila samotnou nikam, kde spí kluci a holky dohromady. Potom chci dopředu vědět, kdo tam bude. Pokud půjde o slušnou partu, asi bych ji pustila, ale s cizími kluky určitě ne. Stavím na důvěře. Nebezpečí alkoholu a nechráněného sexu jsme spolu probíraly. Na hormonální antikoncepci je v patnácti ještě moc mladá. Ale kondom bych jí asi s sebou dala s tím, že jde o krajní řešení a že bych nerada, aby se to stalo.

Hana Biriczová, 23 let, bezdětná

Své dítě bych přes noc s kamarády pustila nejraději nejdříve v osmnácti, pokud ale bude po mně, zřejmě si cestičku ven najde dřív. Já jsem poprvé opravdu ponocovala v patnácti, ale na obhajobu rodičů musím říct, že o tom nevěděli.