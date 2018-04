Kdo získá auto? Často se bojím, že nedojedeme, říká pěstounka

Přijali jsme s manželem sedm dětí. Čtyři děti jsou adoptované a tři děti máme v pěstounské péči. Dvě z nich už ukončily studia, pět jich ještě studuje.

Pomůže každé kliknutí OnaDnes.cz ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a generálním partnerem ŠKODA AUTO připravila speciální projekt TERIBEAR jede domů, jehož cílem je podpořit vybranou pěstounskou rodinu. Každý čtvrtek přineseme jeden z celkem devíti příběhů pěstounských rodin. Jedna z nich dostane auto a vy svými hlasy rozhodnete, která to bude. Rodina, která získá v závěrečném hlasování (od 22. 11. - 2. 12) nejvíc vašich hlasů, získá vůz značky ŠKODA Citigo a auto převezme na vánočním Jarmarku OnaDnes.cz 7. 12. 2013. Pokud byste chtěli Marcele Kopecké pomoct rovnou libovolnou částkou, můžete prostřednictvím veřejné sbírky Nadace Terezy Maxové dětem na číslo 2102710424/2700, variabilní symbol 03. Jak poslat nadaci DMS se dozvíte zde.

Syn Václav v letošním roce úspěšně ukončil Vysokou školu logistiky získáním titulu inženýr. Eva v loňském roce odmaturovala, vdala se a nyní je na mateřské dovolené. Syn Jiří v září zahájil studium na Baťově univerzitě ve Zlíně. Barbora studuje třetí ročník Vyšší zdravotní školy, Vojta, který má stoprocentní praktickou hluchotu, umí odezíra, má digitální sluchadla a je schopen se dorozumět, studuje třetí ročník Střední zdravotní školy, obor ošetřovatel - pečovatel. Marie a Honzík jsou nyní žáky 9. třídy základní školy.

Děti jsou sportovně založené, jezdíme hodně na kolech, děti lyžují, jezdí na snowboardu. Léto trávíme u vody, v zimě navštěvujeme krytý bazén.

Všech sedm dětí navštěvuje kroužek mladých hasičů. Nejstarší syn Václav je v hlavním zásahovém družstvu, pravidelně vyjíždí k požárům. Syn Jiří se stal mistrem republiky v jednotlivcích, dcera Eva, přestože má dvě děti, dodnes jezdí se sborem na soutěže.

Všechny děti prošly hudební školou, Eva, Bára, Marie a Jan hrají v cimbálové muzice na housle.

Velký problém řešíme již dlouho s autem. Máme dvě auta, pětadvacet let starou Škodu Favorit, které končí technická prohlídka a není šance, že by úspěšně prošla další. Druhým autem je šest let stará dacia, která je ve velmi špatném technickém stavu, tak se stává, že velmi často nedojedeme do cíle. Mám obavy, že službu vypoví úplně, ale na nové auto nemáme peníze.

Přitom musíme jezdit s Vojtou pravidelně do pražského Motola a nyní do Brna, kde prodělal dvě operace. Začátkem října nastupuje opět do Brna na další operaci kolena. Syna Jana vozím pravidelně k lékaři do Zlína, s Marií dojíždím do Valašského Meziříčí. Je to pro nás všechno z ruky, a proto je auto velmi potřebné.