Arytmie mohou být buď ve smyslu nepravidelného rytmu nebo s pravidelným rytmem, ale se zpomalenou nebo zrychlenou frekvencí. Poruch srdečního rytmu je celá řada, většina jich je nezávažných bez klinických projevů, ale některé s sebou nesou komplikace, které mohou být v určitých případech až fatální. Arytmie mají svůj vznik v poruchách tvorby elektrického signálu a v poruchách převodního systému. Elektrický signál se tvoří ve speciálních buňkách, které jsou lokalizované v srdeční svalovině, tyto buňky také tvoří převodní systém srdeční, kterým je elektrický impuls rozváděn do všech částí srdeční svaloviny.

Jaké jsou příznaky této nemoci?

Mezi příznaky arytmií patří: bušení srdce, pocit dušnosti nebo kratšího dechu, pocit tlaku na hrudi, pocit pálivé bolesti na hrudi (angina pectoris), pocit točení hlavy nebo závratě, krátkodobé ztráty vědomí. Je však na místě zdůraznit, že neexistuje přímý vztah mezi závažností arytmie a jejím vnímáním. Což znamená, že bezvýznamná porucha rytmu, která nemocného neohrožuje na životě, může být subjektivně vnímána velmi nepříjemně a znemožňovat nemocnému běžný život, zatímco mnohem závažnější arytmie nemusí být vnímány prakticky vůbec.

Koho se tato nemoc týká?

Arytmie může postihnout všechny věkové kategorie.

Prevence a léčba

Diagnostika arytmií je bezproblémová za použití EKG (elektrokardiografie). Jedná se o neinvazivní, téměř všude dostupné vyšetření. Pokud se arytmie u pacienta vyskytují jen přechodně, použijeme metodu zvanou Holterova monitorace, což je jednoduše řečeno malý EKG přístroj, který si pacient nosí po určitou dobu (nejčastěji 24 hodin) s sebou, a ten konstantně zaznamenává křivku EKG. Léčba spočívá v: 1. podávání léků (antiarytmik), 2. zavedení kardiostimulátoru (malý přístroj implantovaný do těla udávající nebo upravující srdeční rytmus), 3. v posledních deseti letech zaznamenala velký rozvoj metoda zvaná katetrizační ablace (metoda, kdy je pod lokálním znecitlivění zaveden do žíly ve tříslech katetr, který je žilním systémem zaveden do srdce, kde se provede samotná ablace (odstranění) místa, které vyvolává arytmii), 4. chirurgická ablace – tato metoda je však silně vytlačována předchozí metodou.