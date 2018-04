Antonio Banderas studuje na návrháře a už má první kolekci oblečení

Herec svou podzimní kolekci pro tuto značku rozdělil do tří sekcí - výběrová klasika, indigová modř a věci na míru.

„Jistým způsobem jsem to já a můj způsob života. Ráno nosím džíny, něco pohodlného, tenisky, tričko, možná kožené sáčko a jdu ven. Když mám schůzku, chci být trochu elegantnější, tak si dám plátěné kalhoty, blejzr, když mám schůzku s producentem nebo koktejl. V noci, když vyrazím na červený koberec, tak rád nosím smoking nebo černý oblek,“ řekl Banders deníku Women’s Wear.

Kolekce obsahuje obleky, kalhoty, košile, trička, džíny, saka, motorkářské bundy či pletené vlněné svetry.

„Chtěl jsem to udělat co nejupřímněji. Nejlepší věc, kterou můžete vždy udělat, je zůstat pokorný a studovat. Je mi 55, takže než vstoupíte na univerzitu, musíte přesvědčit profesory, že to myslíte velmi vážně a že to opravdu chcete dělat. Nevím, jak se mi to podařilo, ale přesvědčil jsem je. Ovšem chodím na tu univerzitu ve velmi výjimečném režimu,“ prohlásil herec.

Banderas začal studovat na londýnské škole Central Saint Martins loni. K dalšímu kroku ve svém profesním životě se rozhodl po turbulencích v tom osobním. V roce 2014 se po 18 letech rozvedl s Melanie Griffithovu.

Herec prozradil, že by chtěl také navrhnout pánskou kolekci oblečení inspirovanou jednou legendární postavou, již ztvárnil před 17 lety.

„Je jedna věc, kterou miluji a která z pánského oblečení dávno zmizela, a já bych s ní chtěl experimentovat. Kápě. Myslím, že nabízí neuvěřitelné možnosti. Jsou velmi pohodlné. A je to svým způsobem logické, že je to kápě. Nosil je Zorro!“ dodal.