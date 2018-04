Myslela jsem, že když zhubnu, lidé mě budou mít radši, říká anorektička

Během necelých devíti měsíců zhubla jednadvacet kilogramů. „Byla jsem pouhou kostrou. Z dívky, kterou jsem byla, zbyla jen kostra,“ sdělila studentka v rozhovoru pro britský server Daily Mail.

„Byla jsem posedlá počítáním kalorií. V mobilní aplikaci jsem si zaznamenávala, co jsem snědla a kolik to mělo kalorií. Byla jsem přísnou vegankou a později už jsem téměř nejedla. Bolelo mě celé tělo, krvácela jsem z nosu, trpěla jsem na migrény a téměř jsem neměla periodu,“ pokračovala dál ve své zpovědi.

Hubnutí odstartovalo nenápadně v době, kdy začala studovat vysokou školu. Lidé jí říkali, jak jí to sluší, když se jí podařilo shodit pár kilo cvičením a zdravější stravou a to se jí líbilo. Lichotky jí dělaly dobře. „Trochu jsem zhubla a lidé najednou chodili a říkali, jaká je to super proměna. To se mi líbilo a hubla jsem víc. Pak už to ale pro okolí přestalo být hezké,“ sdělila s tím, že si dřív myslela, že když bude hubenější, lidé jí budou mít víc rádi.

Když vážila méně než 35 kilogramů, během noci se často probouzela a nemohla spát. Stávalo se jí, že už ani necítila tělo. Všechny údy byly tak zkřehlé, že měla pocit, jako kdyby létala. Neustále se balila do několika vrstev oblečení, protože jí byla zima.

Víc vrstev nosila i proto, aby jí oblečení vůbec sedělo. Všechno na ní totiž viselo. Utrpením pro ni bylo i sedět na přednášce ve škole, protože pak mívala obrovské bolesti celého těla.

Její rodina si začala proměny všímat a prosili ji, aby se pokusila víc jíst. Měli strach, že když nepřibere, zemře. „Připadala jsem si jako monstrum. Jako kdybych měla v hlavě něco divného, co mě neustále popohání k hubnutí a nutí mě počítat kalorie,“ svěřila se.

Naštěstí si včas uvědomila i díky nátlaku rodiny, že pokud bude dál omezovat jídlo, skončí v nemocnici a ve finále možná dopadne i hůř. Nyní váží okolo dvaapadesáti kilogramů a je spokojená. Prý určitě ještě nějaké kilo přibere, protože teď už jídlo nevnímá jako svého nepřítele.

Tia má před sebou poslední ročník na univerzitě a doufá, že už bude vše v pořádku. Chce se dál věnovat svému velkému koníčku v podobě cestování a poznávat svět a nové lidi a pokud zveřejnění jejího příběhu pomůže alespoň jednomu člověku, bude prý nesmírně šťastná.