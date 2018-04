Dívka propadla anorexii kvůli sociální síti, chtěla být slavná

„Tuto poruchu příjmu potravy bych nepřála ani tomu nejhoršímu nepříteli,“ sdělila Sarah v rozhovoru pro britský server Daily Mail. Jíst dívka přestala v době, kdy si založila účet na sociální síti.

„Pomalu jsem si mezi mnou a jídlem stavěla zeď. Pokaždé, když jsem nejedla, odmítla jsem jídlo, nebo jsem se dokonce vyzvracela, přidala jsem další cihlu do mé velké zdi. Každým kontrolováním mé váhy a pohledem v zrcadle, kde jsem kontrolovala, jestli nepřibírám, se zeď zvětšovala a zvětšovala,“ sdělila dívka.

Před pár lety si založila účet na sociální síti, kam přidávala fotografie, na kterých bylo patrné, jak hubne. Líbilo se jí, že jí pod fotografie lidé píší pozitivní komentáře a závidí jí její štíhlou postavu. Všechno se ale nakonec zvrtlo a Sarah začala hubnout až příliš.

„Líbilo se mi, že mi lidé píšou, jak jsem hubená. Chtěla jsem patřit mezi ty ultra štíhlé holky u nás na škole, které každý obdivuje. Chtěla jsem být populární,“ svěřila se.

Došlo to až tak daleko, že musela být převezena do nemocnice, kde dostávala umělou výživu. Měla totiž problémy s imunitním systémem a byla velmi slabá. Pobyt v nemocnici nenáviděla a chtěla utéct. Nakonec ale přeci jen zůstala. A to jen díky mladší sestře, která jí řekla, že není připravená na ztrátu milované starší sestry. „Došlo mi, že mě moji sourozenci potřebují. Došlo mi, že jednou chci být dobrou mámou, mít dobrou práci a vidět svět. Že to nechci ukončit,“ prozradila.

Zatnula tedy zuby a s pomocí svých nejbližších začala opět pozvolna jíst. Dnes už nemá strach z přibírání, protože ačkoli si dopřává občas i nezdravé potraviny, pravidelně chodí cvičit do posilovny, kde si postavu udržuje. „Začalo mě to hrozně bavit. Cítím se skvěle a zdravá a už nemám nic, před čím bych utíkala. Zvládla jsem to a jsem na sebe pyšná. Ale nikomu bych nepřála, aby si prošel tím samým. A hlavně bych chtěla všem vzkázat, ať se nenechávají strhnout davem,“ dodala.