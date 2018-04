Anorexie postihuje už i šestileté děti

Možná máte anorexii a další poruchy příjmu potravy spojené s pubertou a adolescencí a nikdy by vás nenapadlo, že ohroženo může být i vaše šestileté dítě. Výsledky nového výzkumu však ukazují, že poruchy příjmu potravy si vybírají své oběti mezi stále mladšími dětmi.

Ohroženy jsou i malé děti

Britští výzkumníci se zeptali 2 600 britských psychiatrů a pediatrů, kolik dětí od pěti do dvanácti let léčí v současné době s PPP (poruchou příjmu potravy) a dospěli k šokujícím zjištěním. Výzkum, jehož výsledky byly prezentovány na letošním každoročním sjezdu britských pediatrů, odhalil, že za poslední rok bylo v Británii a Irsku s PPP léčeno dvě stě šest dětí mladších dvanácti let včetně jedné šestileté holčičky.

Téměř polovina z těchto dětí přitom cíleně a nadměrně cvičila, aby snížila svou váhu. O tom, že situace je vážná, navíc svědčí i skutečnost, že polovina z podchycených dětí byla doporučena k hospitalizaci v nemocnici.

Z výsledků dále vyplynulo, že na sto tisíc dětí připadají téměř čtyři, které se léčí s anorexií, bulimíí, nebo záchvatovitým přejídáním. Poruchami příjmu potravy trpí mnohem víc děvčat než chlapců, na které připadá pouze osmnáct procent případů a porucha se u nich většinou projevuje až v pozdějším věku.

Nejmladším zachyceným dítětem s PPP byla šestiletá holčička, která byla kvůli vyhýbání se jídlu hospitalizovaná v nemocnici. Protože její tělesná hmotnost ještě nedosáhla hranice podváhy, nebyla u ní sice diagnostikována anorexie, ale objevoval se panický strach z váhového přírůstku a nadměrné cvičení, kterým svou váhu korigovala. Nejmladší dítě, u něhož byla diagnostikována přímo anorexie, bylo osm let staré.

Kritická je puberta

Vedoucí výzkumu Dasha Nichollsová, psychiatrička, která se specializuje na děti a dospívající, před podceňováním poruch příjmu potravy varuje: "U dětí má porucha mnohem rychlejší a horší průběh než u dospívajících či dospělých. Díky tomu, že mají děti malá tělíčka, příznaky podvýživy jsou u nich mnohem horší a dramatičtější."

Většina rodičů ale i lékařů si PPP spojuje spíše s pubertou, kdy dochází k výrazným změnám v tvaru těla a tedy i v jeho vnímání. Navíc jsou dospívající prakticky denně konfrontováni s nezdravým a nerealistickým ideálem, který reprezentují vyhublé celebrity. U dětí je ale situace komplikovanější: "I děti jsou si samozřejmě vědomy svých těl a změn, které se nimi dějí, ale podle mého názoru se v těchto případech projevuje silný vliv genetiky a psychologické a sociální faktory vstupují do hry až jako druhé v pořadí," tvrdí Dasha Nichollsová.

U dětí také porucha příjmu potravy postupuje jinak než u dospělých. PPP u dětí začíná většinou tak, že dítě začíná zničehonic odmítat svá oblíbená kalorická jídla jako například sladkosti a chipsy, ale ostatní příznaky poruchy jsou zatím nezřetelné. To je také důvod, proč většina doktorů často vůbec neuvažuje o tom, že příčinou váhového úbytku u dítěte by mohla být anorexie.

Přitom však psychické změny spojené s pubertou se mohou u dítěte projevit někdy i o dva roky dříve, než se objeví změny tělesné. Právě tento věk proto je z hlediska rozvoje PPP klíčový a kritický.