Šestadvacetiletá žena vážila jen sedmnáct kilo, dávali jí rok života

Žena začala držet diety, když se dostala na střední školu. Od té doby se nikdy normálně nenajedla a úzkostlivě si hlídala svou hmotnost. Nyní váží zhruba jako čtyřleté dítě a její zdravotní stav je alarmující.

Ačkoli Kristina věděla, že jí jde o život, nebyla schopná začít sama jíst. Potřebovala léčbu na klinice, kde se budou lékaři věnovat i jejímu duševnímu zdraví. Ale neměla na ni finanční prostředky a pomalu se smiřovala s tím, že pokud se sebou nic neudělá, do roka zemře.

Naštěstí její příběh zaznamenala ruská instagramová a televizní star Maria Kokhno a rozhodla se jí pomoci. Na svém instagramovém profilu vyzvala fanoušky, aby na transparentní účet posílali peníze, které pak půjdou na léčbu Kristiny.

Částka nebyla nijak závratná, vybralo se v přepočtu zhruba 35 tisíc korun. Na léčbu by to bylo málo, ale štěstí Kristině přálo. Ozval se totiž ruský lékař Jan Goland, který ji bude léčit zdarma.

Peníze se tak použily pouze na to, aby se Kristina dopravila do místa, kde bude léčba probíhat. „Stále nemohu uvěřit tomu, co se vlastně stalo. Kolik dobrých lidí okolo sebe máme. Viděla jsem, jak moje dcera jí kaši. Po mnoha měsících, kdy nejedla prakticky nic než banán či jablko. Je to obrovský úspěch a já jsem tak moc šťastná,“ sdělila Kristinina matka serveru Daily Mail.

„Když přede mě v minulosti někdo postavil jídlo, nebyla jsem schopná se ho ani dotknout. Mám ze svého pokroku radost,“ doplnila Kristina, které se pomalinku začínají vracet síly.

Ale pořád má před sebou dlouhou cestu a některé změny na jejím těle jsou nevratné. Vzhledem k tomu, že jí chyběly vitaminy, jsou ve špatném stavu i její kosti. Co se týče pohybu, tak bude muset být velmi opatrná a pod lékařským dohledem bude patrně po celý zbytek svého života.

„Kdybych se mohla vrátit zpět, udělala bych všechno na světě, aby se se mnou nestalo toto. Dejte si na tu nemoc pozor,“ dodala.