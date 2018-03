Mívám pocit, že vše zvládnu. Pak se složím, říká Anna Julie Slováčková

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Annou Julií Slováčkovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

Občas dokonce nastanou dny, kdy přijde domů, únavou se rozbrečí, je nevyspalá, hladová a celá se klepe. „Neumím moc plánovat. Vždycky mám pocit, že zvládnu všechno, a pak se pod náporem práce složím. Ale tento moment je zase důležitý k tomu, že se člověk restartuje a nabere nové síly,“ vypráví Anna Julie Slováčková, která zpívá se svou kapelou The Primes, hraje v muzikálech a vystupuje i s různými orchestery včetně Big Bandu svého otce Felixe Slováčka.

Ke zviditelnění jí pomohla hodně sledovaná show Tvoje tvář má známý hlas, kam se přihlásila na konkurz. Moc si přála, aby to vyšlo, ale neodvažovala se doufat, protože přihlášených bylo spoustu.

Anna Julie Slováčková (22) Dcera herečky a moderátorky Dagmar Patrasové a saxofonisty a skladatele Felixe Slováčka.

Studovala zpěv na Pražské konzervatoři.

Ve třech letech vyhrála konkurz a namlouvala populárního Krtečka na audionahrávkách.

Hraje v muzikálech, zúčastnila se druhé řady soutěže Tvoje tvář má známý hlas, v níž obsadila čtvrté místo.

Vystupuje s vlastní kapelou The Primes a různými orchestry včetně tátova Big Bandu.

Ve volném čase nejraději vaří.

„A pak mi jednoho dne zavolali, že mě berou, a já jsem se hystericky rozbrečela. Ten den jsem za sebou měla zkoušku, která se hodně nepovedla, byla jsem na sebe naštvaná a najednou volali z Novy, že mě vybrali. Tak moc jsem si přála, aby to vyšlo, že když to klaplo, dostavil se obrovský nával emocí,“ vzpomíná dvaadvacetiletá zpěvačka, která si v soutěži vytrénovala paměť.

„Když se mám dneska naučit nějaký text, říkám si: Dva tisíce slov z písně Eminema ses naučila za čtyři dny, to se jakýkoliv jiný text naučíš za den.“

Také se naučila lépe pracovat s trémou, která ji odjakživa svazovala, a v poslední době také pracuje na svém sebevědomí. Nikdy ho neměla vysoké, příliš často se porovnávala s ostatními.

Nezáviděla, tahle vlastnost je jí cizí, spíše pozorovala a říkala si: Tahle holka už to dotáhla takhle daleko a co jsi zatím dokázala ty?

VIDEO: Kuchyní a duší jsem Italka, říká o sobě Anna Slováčková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Myslím, že dneska už mám více zdravé sebedůvěry než dřív. Dala jsem si to jako jedno z předsevzetí do nového roku. Chci na sobě víc pracovat, abych byla sama se sebou spokojená natolik, že si řeknu: Věřím si, jsem dobrá. Ale k tomu člověk musí dozrát, musí si projít různými pracemi, poznat spoustu nových lidí a se spoustou jiných se rozloučit. Asi to nefunguje tak, že se ráno vzbudíte a řeknete si: Tak, ode dneška si věřím,“ říká zpěvačka, která se v současné době objevuje v muzikálech Iago, Krysař nebo Alenka v kraji zázraků a sledovat ji můžete také v Ordinaci v Růžové zahradě, kde hraje sestřičku Radku.