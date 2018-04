Nevěřte, že se změní, varuje Češky zamilované do Egypťanů Anna Janků

Vizitka: Anna Janků se narodila v Lopeníku na Moravě. Vystudovala obor francouzština a ruština na Univerzitě 17. listopadu v Praze. V roce 1970 odešla s manželem do Egypta, tam se jim narodila dcera Mona. V roce 1976 se rozešli a manžel si dceru vzal do výchovy. S Monou (42) se znovu viděla až v roce 1988. Od roku 1982 je podruhé vdaná. Manžel Mohsen El Mossalamy pracoval v turismu, mají dceru Lamiu (27 let). Je zakladatelkou a předsedkyní Sdružení českých žen v Káhiře, nositelkou ceny ministra zahraničí Gratias agit za propagaci České republiky ve světě. Mluví česky, francouzsky, anglicky a arabsky.

Se svým prvním mužem se seznámila v šedesátých letech na pražské koleji, kde oba bydleli. V roce 1970 se za ním odstěhovala do Egypta. Vdaná a v osmém měsíci těhotenství. "Bydlela jsem u rodiny bývalého manžela v provinčním městě Shibin El Kom, kde jsem i rodila, což byl nezapomenutelný zážitek," vzpomíná Anna Janků v rozhovoru pro pondělní magazín Ona DNES.

"Ocitla jsem se v cizím prostředí, bez znalosti řeči. Ošetřovatelky nechtěly, abych se hýbala, o nějakém dýchání nemohlo být ani řeči. Celý porod proběhl v podstatě instinktivně." Ani po narození dcery Mony to mladá Češka neměla v rodině svého muže snadné a problémy po několika letech vykrystalizovaly v rozvod, po kterém se musela vzdát své tehdy šestileté dcery.

"Větší bolest neznám," přiznává Anna Janků. "Když přijdete o lásku, přátelství, tak to bolí hrozně, ale s bolestí ze ztráty dítěte se to vůbec nedá srovnat." S dcerou se nakonec setkala až po dvanácti letech, ač se tomu rodina bývalého manžela snažila zabránit. Pomohla náhoda. V té době už byla Anna Janků podruhé vdaná a měla osmnáctiměsíční dceru.

Egypt se stal Anně Janků domovem na dlouhá desetiletí. Domů se nevrátila také proto, že jedině tak měla naději, že se ještě shledá se svou první dcerou. V Káhiře navíc založila Sdružení českých žen. "Když se manželé pohádají nebo řeší nějaké vypjaté situace, tak egyptské ženy tam mají rodinu a zázemí, ale cizinky toto postrádají," vysvětluje motivaci.

Mimo jiné ovšem Anna Janků také radí Češkám, které se zamilovaly do Egypťana a nevědí si rady. "V současnosti pozoruji nový trend, kdy se do takových vztahů vrhají ženy po čtyřicítce," říká a zdůrazňuje, že tyto ženy často nevidí, že pro mladé Egypťany je zajímavá hlavně jejich peněženka, možnost uniknout z chudoby.

Problémem je také odlišná mentalita. "Nikdy nevěřte, že on se přizpůsobí," varuje Anna Janků. "Možná v začátku to tak bude vypadat, ale to je jenom iluze. Jejich tradice jsou neměnné. A věřte, že se vám nebudou líbit. Sama jsem to zažila na vlastní kůži, takže vím, o čem mluvím."

Přesto se Anna Janků podruhé vdala opět za Egypťana. "Bylo mi 35 let, měla jsem jiné zkušenosti a asi jsem se poučila, protože naše manželství trvá už třicet let," upozorňuje. "Navíc jsem byla v jiné situaci, poznala jsem zemi, společnost, měla jsem práci. A hlavně – můj druhý manžel je úplně jiný..."