Anketa: Co učiní moderního muže šťastným?

Ondřej (27), barman

To je jednoduché: sex a pořádný hovězí steak! (Z tašky vytáhne vakuově zabalený steak a líčí, jak si ho uvaří k večeři.)

Patrik (35), podnikatel

Pro mě je to úspěch ve všech oblastech života, včetně sexu.

Panikos (27), majitel obchodu

Já vnímám štěstí ve dvou rovinách. Tou první je každodenní štěstí. Podle toho, jakou dívku potkám jako první ráno na ulici, se pak odvíjí i celý můj den. Když je hezká, bude takový celý můj den. Budu úspěšný a také potkám spoustu krásných dívek. Druhou rovinou je takové obecné štěstí. Pro mě je důležité dělat to, co mě baví, zároveň úspěch v pracovním i soukromém životě. Chci mít po boku neobyčejnou dívku, rodinu, přátele a domácí mazlíčky. Ke štěstí také potřebuji být ve společnosti lidí, se kterými můžu diskutovat o zajímavých věcech. Štěstí mi přináší i pocit, že svou prací vytvářím nějaké hodnoty.

Alex (29), turistický průvodce

To nevím, to byste se musela zeptat nějakého moderního muže! Můžu odpovědět na to, co činí šťastným mě. Je to dobré jídlo a krásné dívky, nejlépe zrzky s brýlemi. Mojí velkou vášní je pohyb na kolech (jak na kole, tak v autě), takže chytrá dívka jedoucí se mnou na výlet na kole mě naplní štěstím na několik dní.

Filip (25), učitel v jazykové škole

Podle mě nás učiní šťastným celkem dost věcí: dobré jídlo, pěkný film, dobrý sportovní zápas... Pokud se bavíme o dlouhodobém štěstí, tak je to krásná a milující partnerka, se kterou budeme žít v hezkém baráčku se zahradou, po které budou běhat tak dvě až tři děti. Abych si to mohl dovolit, musím být samozřejmě úspěšný v zaměstnání. Třešničkou na dortu štěstí je pro mě nějaké pěkné sportovní auto.

Lukáš (40), manažer

Když jsem byl mladší, tak to byl sex, drogy a rock´n´roll. Trochu se to změnilo a nyní mě činí šťastným sex, jídlo a videohry! (smích)

Milan (37), hudebník a umělec

Dostatek svobody, prostoru a obdivu, pak je muž štěstím bez sebe!

Honza (33), recepční



Chlap je spokojený, když může chutně jíst, jeho sportovní oblíbenci drtí soupeře a manželka ho miluje.

František (45), podnikatel

Mě dělá nejšťastnějším cestování, ta bezstarostnost a poznávání. Netoužím po žádných závazcích.

Tomáš (29), řemeslník

Šťastným mě učiní jídlo a sex. Sex může být jenom "sportovní sex", to jsou kamarádky, se kterými se vidíme třeba jednou za měsíc z jediného důvodu a pak zase dlouho nic. Někdy se z kamarádek rekrutuje i přítelkyně, když zjistím, že je mi s ní dobře a chtěl bych ji vídat častěji. Taková dívka si ale nesmí na něco neustále stěžovat a nadávat, protože to mě činí velmi nešťastným.

Filip (40), manažer

Šťastným mě činí moje rodina a čas, který s ní mohu trávit. Mám doma tři krásné a hodné ženy: manželku a dvě dcerky. A ty mě činí šťastným každý den.

Jirka (24), student

Já to vnímám tak, že štěstí je jen pocit. Chvíle. Lze mít takových momentů hodně: narození dítěte, povýšení v práci... Ale nelze si je udržet, musí se o ně pořád bojovat.