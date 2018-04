Menopauza ve čtyřiceti je fajn, říká Angelina Jolie

Herečka Angelina Jolie prožívá ve čtyřiceti letech to, co většina žen až o deset i více let později. Menopauzu. To proto, že po oboustranné mastektomii podstoupila odstranění vaječníků a dělohy, aby minimalizovala riziko rakoviny těchto orgánů.