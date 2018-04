Anastacia: Mám tak zjizvené tělo, že moje kůže vypadá jako mapa

„Mám těch jizev opravdu hodně. Museli mi dělat několik kožních štěpů, takže mi odebírali kůži různě po těle, aby mohli opět vymodelovat ňadra. Moje kůže teď vypadá spíš jako mapa, podle které byste se mohli někam dostat,“ popsala zpěvačka v rozhovoru pro Lorraine.



Anastacia se prý díky nemoci naučila brát věci s humorem a nedělá si hlavu z maličkostí.

„Máloco mě dokáže naštvat. Je zbytečné se rozčilovat. Na všem negativním si hned najdu něco pozitivního. A měl by to tak dělat každý, pak vás to nedostane na kolena,“ myslí si zpěvačka, která razí heslo, že rakovinu lze porazit jen tehdy, když se člověk nevzdá, ale bojuje a je přesvědčený o svém vyléčení.

„Je třeba zahnat strach. Nenechat ho vyplouvat na povrch. Myslet pozitivně,“ doplnila.

Anastacii poprvé rakovinu zjistili v roce 2003. Nemoc se jí pak po deseti letech vrátila. Zpěvačka, která navíc od mládí trpí závažnou Crohnovou chorobou a supraventrikulární tachykardií, se snaží na riziko rakoviny stále upozorňovat. Udělala to i před šesti lety, když byla v Praze. Před koncertem v Tesla Areně předala šek na 50 tisíc korun onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice.