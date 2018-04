Vím jistě, že nikdy v životě nepůjdu na plastiku, říká Amy Schumerová

„Jsem si naprosto jistá, že na plastiku nikdy nepůjdu. Dovedu si představit chvíli, kdy se na sebe kouknu a řeknu si, že by to chtělo výplně do tváří. Ale neudělám to,“ sdělila herečka pro magazín InStyle.



Amy se nikdy neprezentovala jako kráska s dokonalou postavou, takže má oproti svým hollywoodským kolegyním velkou výhodu v tom, že si svou postavu nebude muset tak fanaticky udržovat.

„Mám výhodu, že mi stárnutí vlastně nijak neuškodí. V práci mě to nijak omezovat nebude,“ pokračovala s tím, že ji stáří ani neděsí.

„Jsem prostě úžasná, tak čeho bych se měla obávat,“ vtipkovala dál v rozhovoru.



„Jsem hlavně komik. Na světě je spousta komiků, kteří jsou oškliví a lidé je mají rádi. To je ta výhoda. Ale já jsem o sobě nikdy nepochybovala, protože mám skvělé rodiče, kteří mě podporovali a dodávali sebevědomí už od dětství. Jen na střední škole jsem se potýkala s tím, že byly všechny holky mnohem víc sexy než já. To mě na čas trochu rozhodilo,“ prozradila.



Dnes už nebere setkání s kráskami jako křivdu, ale naopak si to užívá. „Když jdu na předávání nějakých cen a sedím vedle krásek jako třeba Blake Lively, říkám si, že mám zatracené štěstí, že jsem se dostala do téhle úžasné společnosti,“ dodala.

