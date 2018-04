Kreslete na mě srdce, žádala dívka v prádle. Upozornila tak na anorexii

„Měla jsem strach, že na mě nikdo srdíčko nenakreslí, že budu prostě stát na veřejnosti ve spodním prádle a lidé se mi budou posmívat,“ popisuje Australanka, která se hlásí k hnutí The Liberators International, svoje prvotní pocity. Dívka, která má sama zkušenost s anorexií, se prý rozhodla, že překoná sama sebe a zároveň povzbudí ženy i muže na celém světě, aby byli méně kritičtí ke svému vzhledu.



Experiment se vydařil. „Nevím, kdo nakreslil první srdce, ale jsem za jejich příspěvek velice vděčná. Zdá se mi, že pro ostatní pak bylo snazší následovat jejich příklad, protože během chvilky si začali fixy předávat neuvěřitelným tempem,“ píše Jae Westová ve svém článku. Srdíček se na jejím těle objevily desítky, někteří chodci se dokonce zastavili a o problému s ní diskutovali.

„Jedním z nejdojemnějších a nejinspirativnějších momentů pro mě byl ten, kdy jsem slyšela tatínka, jak vysvětluje svým dětem, co dělá. Mluvil o tom, že každý by měl mít rád sám sebe přesně takového, jaký je, a vážit si svého tělo,“ uzavírá aktivistka. „Myslím, že svět by byl docela jiné místo, kdyby si každý už v dětství mohl uvědomit a docenit svou vlastní krásu.“