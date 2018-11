1. prosince: Naplánujte si Vánoce bez stresu

A je to tady, začínáme odpočítávat dny do Vánoc. Děti si hned ráno otevřely první okénko v adventním kalendáři a na nás místo čokolády čeká ještě hora úkolů. Ale nehroutíme se, naopak plánujeme a organizujeme.



Sepište si ty nejdůležitější úkoly do našeho praktického seznamu a postupně je odškrtávejte. Času na všechno je stále dost. Opakujte si mantru: Jsou to svátky klidu, pokoje a míru. Takže ještě než se pustíte do seznamu, nalaďte se na Vánoce s naším velkým kvízem na téma Vánoce a ženy.