Víkendové adventní tipy nejen pro děti: vánoční trhy, betlém i čerti

Vánoce začnou v Praze už v sobotu

Již tento víkend začínají největší vánoční trhy v České republice na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze, které budou trvat až do ledna. I letos budete moci navštívit adventní vesničku s typickými domky s červenými střechami a tradičním pódiem, kde vystoupí především dětské soubory s koledami. Sváteční zpěvy doprovodí program v oblíbené dětské dílničce. Chybět nebude tradiční Mikulášská, rozlévání rybí polévky na Štědrý den ani zábavná oslava Silvestra. Ale to, na co čekáme a těšíme se nejvíce, proběhne již tuto sobotu – slavnostní rozsvícení Vánočního stromu na Staroměstském náměstí proběhne v sobotu od 18 hodin. Více ZDE.

Víte, že? Letošní strom je zhruba osmadvacet metrů vysoký, je to smrk ztepilý a vyrostl v lesích na západě Čech na pozemcích významného šlechtického rodu Colloredo-Mansfeld. Podívejte se na video z příjezdu vánočního stromu do Prahy.

Kde dále se rozsvítí vánoční stromky?

Snad všechna česká a moravská města budou mít svůj vánoční strom. V Plzni (foto z loňských trhů vpravo) jej v neděli 2. prosince v šest hodin večer rozsvítí primátor města.

V Písku se Vánoční strom rozsvítí již v sobotu v 16 hodin a malí i velcí návštěvníci budou moci využít služeb nebeské pošty a poslat Ježíškovi svá přání na balóncích. Více ZDE.

První adventní neděli za doprovodu vánočních melodií se také na náměstí v Českém Krumlově rozzáří vánoční stromek a do města vkročí advent, a ten bude opravdu bohatý: pohádky, Mikuláš, Ježíškova pošta, živý betlém a nesmí chybět českokrumlovští medvědi. Novinkou letošního programu bude jízda historickým vláčkem mezi Budějovicemi a Krumlovem. Více ZDE.

Vánoční strom se slavnostně rozsvítí v podvečer také v Trutnově na Krakonošově náměstí. Program ale už začíná v 15. hodin a těšit se můžete na představení Dřevěného divadla "Vánoční příběh aneb Cesta do Betléma". Více ZDE.

Do Brna za betlémy

V klasicistním Letohrádku Mitrovských v Brně o víkendu začíná výstava betlémů od klasických, dřevěných, papírových, perníkových, z vosku až po ty z kukuřičného šustí, skla a keramiky. A když už se vydáte v Brně za betlémy, tak v Baron Trenck Gallery u kapucínů je k vidění největší mechanický betlém na Moravě, s úctyhodnými rozměry 9,4 m délky, ve kterém se nachází okolo 430 postav a zvířat, z nichž zhruba 250 je pohyblivých. Betlém je součástí expozice Moravská vesnička, což je unikátní pohyblivý mechanismus s přibližně 500 figurkami. Více ZDE.

Mikulášské slavnosti s velkolepým ohňostrojem

Na tradiční Mikulášské slavnosti malé i velké zvou v sobotu v Lomnici nad Popelkou. Již od desáté hodiny můžete vyrazit na adventní jarmark, tatínky a dědečky nalákejte na pravou českou zabíjačku, v Městském muzeu si prohlédnete betlémy. Odpoledne čeká na děti v zámeckém sklepení nejen Ježíškova vánoční pošta, ale také adventní dílničky a čertovská diskotéka a průvod andílků a čertů, který povede až na náměstí, kam přijede samotný Mikuláš a poprvé se v letošním roce rozsvítí vánoční strom. A vše bude završeno velkolepým ohňostrojem… Více ZDE.