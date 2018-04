Adrenalin na vlastní kůži: jak jsem v Nassfeldu jezdila „divočáky“

Sjíždět divočáky v tomhle případě nemá nic společného s naháněním divoké zvěře, ale jde o jízdu na lyžích mimo sjezdovky: ve volné, divoké přírodě.

Než se člověk vydá s lyžemi na zádech kamsi vzhůru k neporušeným sněhovým pláním, měl by vědět, jak se mimo sjezdovky při freeridu chovat, aby se rodina vrátila z rakouských Alp domů zdravá a celá. Freeride není o zbrklosti a riskování, ale o opatrnosti a rozvaze. S manželem jsme si řekli, že když své děti naučíme bezpečně jezdit v divokém terénu, o to klidněji je pak jednou ponecháme jejich lyžařskému osudu.

Vyskákaná rodina

Jsou střediska, kde se musíte vydávat za divokým sjezdem do neznámých lavinových polí. Korutanský Nassfeld je ideální místo, kde si můžete vyzkoušet freeride téměř bez rizika. Do dobrodružství se mohou pustit i sportovní rodiny, neboť nádherné terény jsou podél sjezdovek, aniž by se lyžaři museli pouštět daleko z dohledu vleků a lanovek.

Ráno je slunce, pohoda. Přesto se v turistickém centru informujeme, jaká je sněhová situace, zda nehrozí laviny. Pokud je i nejnižší lavinové nebezpečí a kolem sjezdovek se ježí varovné cedule, zdůrazňujeme klukům, že musí zákazy respektovat.

Z údolního parkoviště městečka Tröpolachu do centra korutanské skiareny jezdí Millenium Express, nejdelší kabinková lanovka v Alpách, měřící šest kilometrů. Cesta na vrchol Kofelplatz-Madritsche ve výšce 1 919 metrů trvá 17 minut. Odtud se rozvírá vějíř hlavně červených sjezdovek. My však míříme dlouhým traverzem do míst, kde projelo jen pár sjezdařů.

Zatímco na sjezdovce je lyžař odkázán jen na krátké, střední, případně dlouhé oblouky v úzce vymezeném prostoru na upravené trati, ve volném terénu řeší, kudy se vydat, jakou cestu z mnoha variant zvolit, aby se dostal dolů a zároveň si jízdu co nejvíc užil. Snažím se o rytmické oblouky v bezpečných koridorech, zbytek rodiny to pere mezi skálami a užívá si terénních skoků. Já se na "dropy" zatím necítím. Navíc zjišťuji, že mé nabroušené slalomky nejsou do terénu ideální.

Široké "plácačky"

Odpoledne už mám na nohou pořádné široké freeridové "plácačky". Zjišťuji, že dobře jedou i po sjezdovce. Míříme z vrcholu Gartnerkofel (2 195 m), odkud vede nádherná čtyřkilometrová FIS-Abfahrt. Sjezdovka je krásná i tím, že se ve střední části točí v blízkosti příkrých skalních stěn, zatímco dole padá do lesa. A právě pod masivem Garnitzen zabočíme do hlubokého sněhu a dál mezi krpaté modříny.

Kluci se hrnou dopředu po projetých stopách, které dávají pocit bezpečí. Táta je však varuje, že v neznámém terénu nejsou cizí stopy žádnou garancí bezpečnosti svahu: "Ti lyžaři tudy mohli jet už včera, mohlo být jiné počasí. Navíc vydávat se po stopách neznámo kam není rozumné. Můžete se dostat do míst, odkud se nebudete umět vrátit."

A tak necháváme stopy ujíždět kamsi do neznáma a sami se držíme stále podél sjezdovek. I tady nacházíme terénní zlomy a skalní převisy, na kterých si kluci užívají "dropy". I já už mám za sebou první skokanské pokusy. Důležité je si nejdřív prohlédnout odrazovou a hlavně dopadovou zónu, aby člověk neskočil někam, kam nevidí, nebo na rovinu, neboť plochý dopad je o zdraví.

Divočáky s vůdcem

A konečně je tu túra s horským vůdcem. Na těle máme zapůjčené lavinové pípáky, v batohu lopaty, skládací sondy. S lyžemi na zádech stoupáme k sedlu nad údolím. Při každém kroku si utírám pot z čela.

Pravidlem číslo jedna na zimní horské túře je přizpůsobit rychlost postupu tomu nejslabšímu, což jsem já... Konečně jsme nahoře. Před námi se rozvírá nádherné údolí s panoramatem vysokých hor.

Teď nás čeká nádherná skitour. Průvodce jede první, manžel poslední. Já s klukama uprostřed. Když sráz začne příkře padat do údolí, jezdíme po jednom. Učíme se, že důležitým pravidlem je nevydávat se přes potenciální lavinová pole ve skupině. Tady však laviny nehrozí. Jsme pořád na dohled od sjezdovek. Točíme si to mezi stromy jemně, plynule, lehce chytáme ten správný rytmus. Žádné zbrklé pohyby, jen si tak s lyžemi pohráváme.

Připadám si jako hrdina freeridových videí. Ovšem jen do chvíle, než se zabořím nosem do měkkého prašanu. Co se týká divočáků, mám se holt ještě co učit a pilovat.