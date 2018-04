Adela Banášová: Moderátor může, ale moderátorka flirtovat nesmí

Čím to, že je o vás, coby slovenskou moderátorku, v Česku takový zájem?

Nevím, jestli je o mě až takový zájem, zase tak často tady nemoderuju. Ty veřejností sledované akce jsou zhruba jednou do roka a pak sem tam nějaké akce firemní. A ty si taky dávkuji s citem, protože dojíždění do Prahy je únavnější a zabírá víc času. A co se týče Českých lvů, přece jenom je ten filmový a vlastně celý umělecký svět velmi československý, to se nedá oddělit. Hodně Slováků pracuje na českých filmech a pár slovenských tvůrců i Českého lva dostalo, takže není až tak velký rozdíl v tom, jestli je tam český nebo slovenský moderátor. I u nás třeba velmi často moderují předávání slovenských cen čeští moderátoři a myslím si, že je to dobře, protože to přináší větší odstup a neutralitu.

Máte to ve vaší profesi jednodušší díky tomu, že je mezi ženami menší konkurence?

Jednu výhodu vnímám. A to, že nezažívám genderovou nevyváženost. Spousta žen řeší, že vydělávají méně a jsou v zaměstnání znevýhodňované. V naší branži to tak ale není. Buď je to naopak nebo minimálně vyrovnané. Je pravda, že mezi muži je daleko větší konkurence, ale žena si zase nemůže tolik dovolit.

Co se ženám neodpouští?

Například jsem kapitánka v show Milujeme Slovensko, což je ten samý formát jako u vás Máme rádi Česko. A celou dobu tam chodí hostesky v krátkých sukýnkách a kapitán druhého týmu s nimi celou dobu flirtuje. A já se ptám, proč mi nepřidělí nějakého hostesa? Na Silvestra mi ale opravdu jednoho dopřáli. Chodil tam bez trička, já s ním flirtovala a hned byly reakce, že jsem úchylná, šílená a jak jedu po mladém masíčku. Takže když to samé dělá chlap, je to v pořádku, já už ale nesmím (smích).

Vaše sestra se zabývá tarotem, vykládá někdy karty i vám?

Kdysi mi je občas vyložila. Hodně lidí hází tyhle neznámé věci do jednoho pytle. Tarot je přitom velmi stará metoda, která má své principy a historii. Pracuje se tam se symboly, takže je to velmi zajímavý materiál ke studiu z toho výtvarného a symbolického hlediska i pro lidi, kteří těmhle věcem třeba nevěří. Sestra o tarotu po této stránce hodně ví. A neřekne mi, jaká mě čeká budoucnost, ani si nemyslím, že by to lidé potřebovali vědět, ale spíš mi poradí, jak se rozhodnout. Já se ale se vším respektem k věštcům stále více dostávám do polohy, kdy tohle všechno považuju za berličky, takže taroty už neřeším. Vždycky když jsem se totiž o nějakou tu berličku opřela, ukázal mi život, že kromě berličky musím řešit i podstatu, jinak to nezafunguje.

