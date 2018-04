Výhrůžky ani odměna nepomůžou: 8 tipů, jak na vybíravého strávníka

1 Nenuťte dítě do jídla

I když vaše dcera nesnědla víc než jeden hrášek, pokud vám tvrdí, že nemá hlad, tak jí jídlo dál nenuťte. Dítěti tím jídlo akorát znechutíte, vždy by mělo mít samo pod kontrolou, kolik toho sní. Je lepší nabízet dětem menší porce a nechat je přidat si, než před ně postavit talíř s obrovskou porcí.



2 Neproste, nevyhrožujte, nerozčilujte se

"Tak to, prosím, aspoň ochutnej!" dožadují se rodiče dětí nad kouskem brokolice. "Pokud nedojíš všechnu zeleninu, zapomeň na pohádku," ozývá se od některých stolů. Ale podobné taktiky jsou předem odsouzeny k selhání. Jakmile k jídlu přimotáte ještě boj o moc, na jídlo je okamžitě zapomenuto a děti se plně soustředí na to, aby nad vámi vyhrály.

Pokud vás odmítání jídla dokáže vytočit do ruda, pak musíte zařadit zpátečku. Mnoho dětí je totiž v tu chvíli natolik zaujato reakcí rodičů, že je jídlo vůbec nezajímá. Ale protože vás jeho odmítání tak pěkně rozčílilo, je dost pravděpodobné, že se celé stolovací představení bude příště opakovat podle stejného scénáře.



3 Nenabízejte zákusek jako odměnu

Klasika mezi donucovacími metodami, která ale podle odborníků vede akorát ke zhoršení stravovacích návyků. Dítěti tím vlastně říkáte, že dezert je ta nejlepší část jídla a povyšujete ho nad zeleninu, maso a rýži.



4 Nevařte mu další jídlo, když jedno odmítne

Co s dítětem, které jídlo odmítne a za chvíli má odejít na procházku nebo na kutě? V takovou chvíli mnoho rodičů podlehne a rychle dítěti uvaří to, co si žádá, nebo o čem ví, že sní. "Pokud dítě odmítne jídlo a žádá něco dalšího, nebo má dokonce záchvat vzteku, tak odneste talíř a nabídněte mu trochu vody, aby se uklidnilo. Pokud dítě chce jíst, tak mu nabídněte poloviční porci původního jídla (nakrájejte ho na menší kousky a ohřejte. Nikdy mu nenabízejte nové jídlo nebo mléko, protože to bude chápat jako odměnu za své chování. Takový cyklus se totiž bude opakovat zítra a další dny," upozorňuje australská dietoložka Kate Di Prima, spoluautorka knihy Můžu si přidat hrášek? Řešení pro vybíravé jedlíky.

Pro mnoho rodičů je ale představa odeslání hladového dítěte do postele neakceptovatelná, obávají se nočního hladu a dalších scén. V takovém případě zkuste nechat na talíři třeba suché těstoviny nebo rýží (omáčku dejte stranou a oddělte za "hradbou" zeleniny). Pokud mu nechutná celé jídlo, může se zasytit aspoň suchou rýží a vy si nemusíte dělat výčitky, že trápíte potomka hlady.

Pokud ale dítě ubývá na váze, nebo se vám zdá, že neprospívá, navštivte pediatra. Pomůže, pokud si budete po dobu tří dnů zapisovat, co všechno dítě snědlo a vypilo. Mléko a džusy jej totiž také zasytí.



5 Eliminujte rozptýlení a jezte spolu

V zoufalství nad nedostatkem zkonzumované potravy se mnoho rodičů uchyluje k rozptylování dítěte při jídle - nejčastěji jde o zapnutí televize nebo DVD. Dítě pak jako v transu zírá na obrazovku a nechá do sebe nacpat téměř cokoliv. Jenže krmení samotné nevnímá a bez pomoci podobných berliček do něj brzy nedostanete ani sousto.



Namísto toho zkuste dávat dítě ke stolu v pravidelné hodiny a pokud možno jezte pohromadě. Ze začátku bude asi problém dítě udržet na židli, pokud ale bude u stolu příjemná atmosféra a konverzace, mělo by si časem zvyknout.



6 Jděte příkladem

Rodičovství je zejména o tom, jaký příklad svým dětem dáváme. Pokud chceme, aby potomek jedl zeleninu, musíme také jíst zeleninu a netvářit se přitom jako mučedníci. Dítě se bude na svůj talíř dívat s menší nedůvěrou, když vás uvidí jíst totéž.



Nedávno se ale v americkém výzkumu potvrdilo to, co někteří rodiče tušili. Naše chuťové preference jsou do značné míry ovlivněné geny - to se týká zejména zeleniny, ovoce a masa. Z okolního prostředí ale děti okoukají zálibu nebo nechuť k sacharidům, mléčným výrobkům a svačinkám. Dobrý rodičovský příklad tak může děti uchránit od budoucího boje s nadváhou a s ní spojenými chorobami.



7 Ať je zábava

Vemte si do kuchyně malého pomocníka, jídlo pak pro něj získá na zajímavosti a vyhládne mu při tom. Snažte se na talíři kombinovat různě barevné suroviny a jídlo hezky servírujte. Pokud máte problém do dítěte dostat brokolici, zkuste ji přimíchat do oblíbené omáčky k těstovinám nebo zapéct se sýrem. Ovoce zase můžete přidat do jogurtu nebo ke snídaňovým cereáliím.



Úplně malé dítě nechte jídlo nejdřív pořádně prozkoumat - ať jej do libosti očichá, osahá a olíže. Sice to nepatří k dobrému stolování, ale na tom budete mít čas pracovat později. Nejprve musíte překonat jeho přirozenou nedůvěru k novým věcem a zapřáhnout jeho zvědavost.

8 Nabízejte jídlo opakovaně

Dětské jazýčky jsou citlivé, ale také docela nerozhodné. Nenechte se odradit odmítnutím a zkuste jídlo naservírovat zase někdy příště. Podle odborníků potřebují děti ochutnat jídlo 5 až 15krát, než zjistí, jestli jim vlastně chutná nebo ne. Naše chuťové preference se ale mění celý život, u dětí je to klidně i každý den. "Když dítě nad jídlem desetkrát ohrnulo nos, neznamená, že mu jindy nebude chutnat," radí rodičům Britka Claire Potterová, autorka knihy Jak přimět malé prevíty jíst.

A na závěr ze své zkušenosti dodává, že občas nejlépe funguje přestat stravování potomka věnovat tolik pozornosti. Hlavně mu nikdy neříkejte, že je vybíravý. Je to chytlavá nálepka a zároveň výmluva, proč příště ani neochutnat kapustu.