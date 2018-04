4. Dluží mi peníze, myslím že je mezi námi konec

Hlasujete: JAK SE MÁ DANA ZACHOVAT?

Honza dodržoval stanovená pravidla dva dny. Dělal si ze mě přitom legraci, ze je to takový silniční bodový zákon. Třetí den už ale nasbíral pár bodů a do konce týdne jich měl tolik, že by mu vzali řidičský průkaz.

Snažil napravovat své prohřešky třeba tím, že přinesl švestkový koláč prý od maminky. Podruhé to byl reklamní popelník z firmy, kde pracuje, pak mi zase dal bonboniéru. A jednou dokonce vynesl odpadkový koš.

Naše společné večery ale spočívaly v tom, že buď seděl u počítače a nebo telefonoval. Když někomu volal, mluvil s ním tak hlasitě, že překřičel televizi, na kterou jsem se dívala já. Když na pár dní zmizel, docela jsem si první večer vychutnala ten klid.

Prý byl doma a tapetoval koupelnu. Celou tu dobu mi nezavolal, snad aby neupatlal telefon od lepidla. Když se pak znovu u mě objevil, šli jsme do kina. Neměl na lístek, takže jsem platila já. Nemohli jsme si ani jít po filmu někam sednout. Krčil rameny, že má teď problémy, protože musel zaplatit nějakou velkou složenku. Druhý den neměl ani na to, aby půjčil DVD.

Po pár dnech se na mě podíval takovýma prosebnýma a kajícnýma očima a já mu půjčila dva tisíce. Připomněla jsem mu, že teď už mi dluží čtyři. To nebude problém, hned po výplatě mi ty peníze přinese, dušoval se. A že prý je mi hrozně vděčný.

Honza se znovu snažil dodržovat pravidla, telefonoval méně, neřval do aparátu a byl vůbec nějaký takový ohleduplnější. A mně s ním zase bylo báječně.

Ale pak mě šokoval. Tu noc jsem nemohla usnout a pořád jsem přemýšlela, jak to s Honzou dopadne.

Natáhla jsem ruku a chtěla ho pohladit a snad se i ujistit, že opravdu leží vedle mě. On mě ale odstrčil a obrátil se na druhou stranu. A když jsem na něj promluvila, začal chrápat. Pohladila jsem ho ještě jednou. V polospánku zamumlal: „No tak, Zuzi.“

Má ruka se rychle odtáhla od jeho tváře. Sedla jsem si a chvíli na něj civěla jako opařená. A pak jsem spustila. Rozespalý Honza se bránil. Žádnou Zuzi prý nezná. Jak by ale přišel ve spánku na tohle jméno?

Přidala jsem ještě víc na intenzitě hlasu a on si najednou vzpomněl. Sedl si, opřel se zády o zeď a zapálil si cigaretu. Zuzi je jeho nová kolegyně v práci. Občas mu vaří ovocné čaje. Pro mě to zas byla silná káva. Ve snech se mu zjevuje nějaká holka z kanceláře, on sám myslí jen na sebe a mě krmí všelijakými pitomostmi. Vždyť ani pořádně lhát neumí. A co když není rozvedený?

Přestala jsem mu věřit i to, že jeho žena odjela na delší dobu. Když jsem to na něj všechno vykřičela, Honza se sebral a ještě v noci odešel. Od té doby ani sám nevolá a když mu volám já, tak hovor rychle ukončí. Asi je uražený, i když uražená bych měla být spíš já. Možná zase doma tapetuje, protože to dostal za úkol a manželka ho pochválí, až se vrátí.

Myslím, že mezi námi je konec. Jedině snad kdyby se vrátil a změnil své chování. Každopádně mi ale dluží peníze a já je zrovna teď taky potřebuji. Zatímco on se do vracení zrovna nežene.

Co mám tedy dělat? Mám na něj nekompromisně udeřit, aby mi je vrátil? Nebo se mu mám jen připomenout a počkat, až mu přijde výplata? A nebo mám ty peníze oželet?