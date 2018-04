20 mužů, kteří nám rozumějí (dejte přečíst tomu svému!)

Michal Horáček (54),

Dokáže se do nás vžít

Od počátku 80. let se věnuje psaní textů k písním. Proslul spoluprací se skladatelem Petrem Hapkou, napsal přes 300 písňových textů (S cizí ženou v cizím pokoji, Štěstí je krásná věc, Levandulová, Srdce jako kníže Rohan nebo Dívám se, dívám). Pokud jeho texty zpívá žena, skoro neuvěříte, že je mohl napsat muž - tak se do nás dokáže vžít.

Byť je muž, dokáže napsat neuvěřitelně "ženskou" píseň - tedy citlivou a hořkosladkou. "Chytil jste mě smyčkou hada, ale kdo jsem, zkuste hádat, no to sotva uhodnete, budu totiž vším, čím chcete, krásnou, blbou, útlou, tučnou, oněmělou či tak hlučnou, až si zacpou uši vroucí na hotelu v Olomouci, ztěžka dýchám noc jak zvíře, a ty spíš, jsi se vším smířen, do ruky si boty beru, než ti zmizím v ranním šeru, políbím tě, to se může, líbám přeci svého muže, však víš, změna neublíží, příští pátek v Kroměříži," zpívá třeba šansoniérka Szidi Tobias v písni Na hotelu v Olomouci. K podobně nadaným textařům patří třeba i kanadský básník, prozaik a písničkář Leonard Cohen nebo český hudebník Jan Burian.

Co ví jistě o ženách:

"Že chtějí chlapy, a ne třtiny klátící se ve větru. Kdybych o ženách věděl něco víc, tak bych to napsal. Ale nevím."

Ján Sebechlebský (41),

Ví, co chceme vidět

Je režisérem úspěšného televizního seriálu, který láme rekordy sledovanosti, vítězí v diváckých anketách a ženy u něj tak rády pláčou nad komplikovanými porody, nemocnými dětmi, nevěrami a zpackanými životy.

Co ví jistě o ženách:

"Že kdykoliv jdou okolo plochy, která odráží jejich obraz, a je jedno, jestli je to zrcadlo, výloha nebo vodní hladina, vždy alespoň letmo zkontrolují, jak vypadají." Pomohlo mu natáčení seriálu z výsostně ženské oblasti k většímu pochopení žen? "Pochopil jsem, že gynekolog - muž - nemůže tušit, co žena prožívá. Zubař to má jednodušší, ten má také zuby. Ale porod si žádný muž nevyzkouší na vlastní kůži. Já jsem na tom stejně. Mám ale naštěstí kolem sebe dost žen, abych si ověřil, zda je Ordinace v růžové zahradě věrohodná. Hodně dám na ženský úsudek a mám pocit, že se dočkám lepší odezvy. Chlapi vám práci pochválí a tím to pro ně končí. Žena nad ní dlouho přemýšlí a jde víc do hloubky, používá intuici. A to je vidět i v jiných životních situacích, žena je mnohem emotivnější než muž. Člověk například jen málokdy dosáhne svého jen silou. Tak řeší konflikty muži. Autoritu si tak ale nezískají."

Martin Bursík (47),

předseda Strany zelených, místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Chce ženy do politiky

Jeho strana se snaží zlákat do politiky více žen, ostatně dvě ze tří současných ministryň jsou právě "zelené". A ženu by rád viděl i na Pražském hradě.

Co ví jistě o ženách:

"Že to na světě nemají lehké, chtějí-li si svobodně vybrat svoji životní roli a být samy sebou. Kdysi byl zvláštní mužský svět politiky a byznysu a ženský svět kuchyně, výšivek a dětí. Pak ženy vstoupily do ,mužského světa’ a my očekáváme, že si tam ze ženského světa jen odskočily jako na návštěvu a musí se přizpůsobit tamním pravidlům. Jenže on je to jejich dům stejně jako náš a mohou si vybrat, jestli budou rozhodovat o přestavbách nebo jen pomáhat v kuchyni."

Josef Klír (35),

módní návrhář

Ví, co nám sluší

Mluví se něm jako o českém Gallianovi, jeho módní přehlídky jsou totiž gejzírem fantastických kreací. Modely pro běžné nošení ale extravagancí rozhodně neplýtvají. Jejich kouzlo je v dokonalých střizích, které lichotí postavě.

Co ví jistě o ženách:

"Vím naprosto přesně, že každé ženě svým oblečením pomohu dosáhnout dokonalosti. Skrýt nedostatky a vyzdvihnout přednosti. O některých kvalitách své postavy do té doby žena ani netuší."

Jan Saudek (72),

fotograf

Udělá z každé krásku

Fotograf, který ignoruje "trendy krásy", před hledáček staví ženy hubené i macaté a všechny na jeho fotografiích vypadají skvěle. Dokáže vidět krásu tam, kde by ji ostatní nehledali.

Co ví jistě o ženách:

"Já si předně myslím, že žádný muž nemůže doopravdy rozumět ženské. Může si myslet, co chce, ale stejně neví nic. Já se ženám obdivuji od svých osmi let, hlavně pro jejich sílu. I ta nejslabší holka je silnější než chlap. Ženy, ty jsou moje droga. A velmi pravděpodobně na ni jednou zahynu."

Jan Balabán (46),

spisovatel

Umí nás popsat

Ve svých knihách umí krásně vystihnout ženské postavy, zjevně se do žen umí vcítit. Vyrůstal v Ostravě, vystudoval Filozofickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci, kde psal lyriku a koketoval s literární vědou. Kniha povídek Možná že odcházíme byla v anketě Lidových novin vyhlášena Knihou roku 2004 a získala Magnesii Literu 2005 za prózu a nominaci na Státní cenu za literaturu 2004. Živí se jako překladatel na volné noze. Má dvě děti, je rozvedený.

Co ví jistě o ženách:

"O ženách vím naprosto přesně jen to, že jsou úplně jiné než muži, a to je na nich krásné."

Juraj Kizák (44),

zakladatel ženského webu babinet.cz

Chytil nás na síti

Šéfredaktor, manažer a spolumajitel jednoho z nejúspěšnějších serverů pro ženy Babinet. cz. Je otcem dvou dětí, Adama (17) a Niny (14).

Co ví jistě o ženách:

"Vím, že jsou ženy daleko složitější než muži. Žena má alespoň 65 ovládacích čudlíků, s kterými denně zápasí a bojuje, aby byla sama se sebou - ale i s muži kolem sebe - spokojena. Problém povětšinou je, že ani sama žena často neví, co který čudlík znamená. (Pozn: Muž nemá více než dva či tři jasně označené čudlíky). Ženy jsou také vnímavé na věci, kterým my muži obyčejně vůbec nerozumíme. A taky se nám v lásce snaží porozumět a oddat daleko více než my muži jim."

Jan Burian (55),

písničkář, spisovatel, hudební skladatel

Zpívá prostřednictvím žen

Jeho poslední album Dívčí válka tvoří devatenáct krásných šansonů o ženách v různém věku a všechny zpívají zajímavé ženy.

Co ví jistě o ženách:

"Naprosto přesně vím jen to, že jsou to tajemné bytosti, které je radost poznávat. Je to nekonečný a nezavršitelný proces, ale byla by škoda to vzdát. Svět je kromě toho plný tragikomických postav mužů, kteří si myslí, že ženám rozumějí. V tomto případě jsem si naprosto jist, že jsou vedle..."

Václav Pecha (59),

onkochirurg

Ví, čeho se bojíme

Je primářem onkochirurgického oddělení a poradcem na webu Mamma help, který pomáhá ženám s diagnózou rakoviny prsu.

Co ví jistě o ženách:

"Poznal jsem v životě mnoho žen v době jejich nejtěžšího životního období. Byly mezi nimi mladé dívky, které ještě nestačily vychutnat, co život nabízí. Zralé ženy, kterým se pod tíhou zlé zprávy ve vteřině zbortil svět. Matky, které se více strachovaly o osud svých dětí než o sebe samy. Viděl jsem mnoho plačících žen. Jejich jemná a zranitelná duše se sevře, ale jejích mysl se rozhodne zvítězit. Jejich slzy nejsou výrazem prohry, ale odhodlání."

Daniel Šíma (50),

majitel kadeřnického studia v Praze

Zkrášlí každou hlavu

Pracuje se ženami a pro ženy. Je jediným mužem mezi 11 ženami. Dokáže poznat, co nám sluší, a podle toho nás učesat. Jako znalec sedí i v porotách kadeřnických soutěží.

Co ví jistě o ženách:

"Za dobu více než patnácti let, kdy s nimi pracuji, jsem tak trochu pochopil, jak dámský kolektiv funguje. Myslím, že žena by to na mém místě měla těžší. Musela by v sobě mít hodně mužského elementu."

Mirek Vodrážka (53),

Bojuje za nás

Narodil se v roce 1954 dvacet minut po své sestře a pod jejím vlivem se v raném dětství jazykově identifikoval s ženským rodem. Jako politický aktivista byl jedním z mála mužů, kteří v 90. letech v médiích otevřeli feministickou a genderovou diskuzi.

Co ví jistě o ženách:

"Že dodnes, a to navzdory civilizačním, kulturním nebo sociálním rozdílům, žijí ve světě, který je vůči nim ,globálně‘ nespravedlivý, sexistický a devalvuje jejich jinakost."

Ladislav Kurčík (39),

Ví, jaké chceme tělo

Mít vlastního osobního trenéra dávno není jen výsada celebrit. Jedním z těch, kteří patří ke špičce, je Ladislav Kurčík z pražské Factory Pro. Sportovní kulturistice se věnuje už řadu let a na jeho muskulatuře je to vidět.

Co ví jistě o ženách:

"Ženy u nás většinou chtějí jen zhubnout, ale v posledním roce pozoruji nový trend. Krásné a úspěšné ženy s kariérou a na manažerských postech chtějí svaly. Možná je to tlak dnešní doby, kdy se potřebují cítit silnější a mít ostré lokty."

Luboš Nágl (54),

Rozumí rodině

Pracuje jako ředitel Rodinného centra v Olomouci a má pro to mimořádnou kvalifikaci. Se svou ženou Stáňou počal a vychovává 8 dcer a 3 syny. Jeho fejetony, většinou inspirované maxirodinnými historkami, si lze přečíst na internetovém serveru Rodina.cz.

Co ví jistě o ženách:

"Jsou to ty nejkrásnější obrazy v galerii života, jsou nepředvídatelné jako let motýla. A ať už jsou v zástěře nebo v tenisových šatičkách, vždycky jim sluší úsměv. A pak je zde ještě velké množství toho, co o ženách vím nepřesně, i když se už mnoho let doma věnuji studiu svých devíti žen."

Ladislav Pilka (72),

Dal naději bezdětným

Přednosta Kliniky reprodukční medicíny ve Zlíně, který řadu let pomáhal řešit problém neplodných párů. Dříve vedl porodnickou kliniku v Brně a mimo jiné byl předsedou České gynekologicko-porodnické společnosti.

Co ví jistě o ženách:

"Pro velkou skupinu žen do určitého věku je klíčovou věcí touha mít partnera. To je velmi silný moment, který ženy ovlivňuje, řekl bych, tak do důchodového věku. Ani na stáří nechce být žádná sama, ale v této životní etapě už ženy obvykle rezignují. Možná proto, že mnohým manželé a partneři už umírají, a tak je těch osamělých více."

Jiří Šráček (79),

V sexu nás osvobodil

Pro nitroděložní antikoncepční tělísko se všude na světě používá mezinárodní zkratka IUD. U nás se vžil název DANA podle názvu prvního českého tělíska, které se v roce 1967 objevilo na našem trhu. Toto pojmenování znamená zkratku "dobré a neškodné antikoncepce". Pochopil, že i české ženy chtějí mít možnost více kontrolovat vlastní život, třeba určovat, kdy si nepřejí otěhotnět.

Jiří Brančík (58),

Chápe, proč co děláme

Převahu jeho klientely tvoří ženy, přestože pracuje v brněnské vojenské nemocnici. Je specialistou na mezilidské vztahy.

Co ví jistě o ženách:

"Že jsou odolnějšími jedinci než muži, mnohem častěji dokážou nést a unést těžkosti života. Na druhé straně mají zdánlivě banální potřebu: aby jim muži více naslouchali. Snad ničím se ženám nezavděčíte víc, a přitom nestojí mnoho námahy jim to občas splnit.

A ještě jednu věc jsem vypozoroval. Ženy bývají někdy zbytečně submisivní, zůstávají v područí mužů a neumějí jim vzdorovat, což platí i pro krajní případy domácího násilí."

Miroslav Čada (54),

Dokáže nás vybičovat

Jeho tým za posledních šest let pětkrát vyhrál extraligu. Poslední titul získaly "jeho" ženy začátkem května. Miroslav Čada pracuje s ženským reprezentačním i klubovým družstvem už jedenáct let.

Co ví jistě o ženách:

"Řeknu jedno negativum. Mně se u mančaftu dřív nelíbila taková ta zvláštní neupřímnost. Ženy nedovedou některé věci říct na rovinu, jasně pojmenovat problémy, což mě vždycky štvalo. Ony si po straně pokaždé tak nějak špitaly a já poznal až podle kyselých obličejů a menšího nasazení nebo jiných náznaků, že něco není v pořádku. Proti takové neupřímnosti jsem bojoval a zlepšilo se to."

Jiří Veselý (52),

Pomáhá nám ke kráse

Přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, specialista na mikrochirurgii. Díky plastickým chirurgům můžou některé ženy překonat své mindráky.

Co ví jistě o ženách:

"Síla žen je v jejich ženskosti a ženskost, to je dar přírody. Týká se psychiky i těla. Bude šťastný ten muž, který pocítí ženskost v laskavosti a mateřské starostlivosti, a nešťastný ten, na kterého dopadne běsnící fúrie. S ženskostí těla si již my plastičtí chirurgové umíme poradit a tato krása navozená je skromnější než ta vrozená, která dovede muže trýznit."

Bronislav Kaleta (54),

Umí naslouchat

Vystudoval teologii na Univerzitě Karlově v Praze, působil v Brně, v Bystrém u Dobrušky a v Praze. Manželka Jana, dcery Marta, Lydie, Jana, Lucie, Miriam.

Co ví jistě o ženách:

"Podle mého pozorování je každá žena krásná. Tato krása není hned vidět, ale je možné ji objevovat.

Jako manžel a otec pěti dcer jsem se naučil vnímat krásu ženy nejdříve doma. A nemyslím jen zevnějšek, ale ženu jako osobnost. Je to velká škoda, že se my muži díváme na ženy většinou povrchně, jako na objekty, a nedokážeme jim naslouchat."

Josef Trna (53),

Učí ženy učit

Je vysokoškolským učitelem, jeho kolegyněmi a studentkami jsou většinou ženy. Právě on má vliv na to, kdo a jak bude učit naše děti.

Co ví jistě o ženách:

"Že jsou naprosto odlišné od nás - mužů. Jsem přírodovědec a učitel, který rozumí přírodním zákonům. Proto ve mně nepoznatelnost ženy vyvolává trvalý respekt a úctu."