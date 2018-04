15. Jarmark OnaDnes.cz chystáme ve velkém stylu

Přijďte za námi nakupovat tradičně za lidové ceny mezi 9 a 17 hodinou. Celým dnem vás z pódia bude bavit moderátorka Romana Navarová. Dojde i na krájení slavnostního dortu z Dortíkova od paní Lucie Melušové.

Máme pro vás připraveno 800 prodejních míst, některé „VIP“ stoly budou o něco větší, registraci k prodeji spustíme příští týden.

Tradičně budeme také vybírat dobrovolné příspěvky do kasičky Nadace Terezy Maxové dětem, která bude mít na Jarmarku svůj stánek s prodejem výrobků od žen z azylových domů i produkty Teribear. Věrným partnerem Jarmarku je také Starbucks, u jehož stánku si můžete koupit kávu i čaj, celý výtěžek z jejich prodeje firma opět věnuje nadaci.

Zkraťte si čekání Než se uvidíme v Letňanech, vystavte své kousky ve virtuálním stánku Jarmark.cz.



Hostem podzimního Jarmarku bude také v rámci jejich republikové tour s názvem Zdravě myslet zdravě žít výživový poradce Petr Havlíček, koučka Petra Krajčinovič a moderátorka rádia Impuls Jitka Vlková. Budou dopoledním i odpoledním návštěvníkům zcela zdarma k dispozici ve zvláštním sále na dvou přednáškách spojených s besedou o správném životním stylu.

Pokud jste s sebou na Jarmark dřív kromě kamarádek braly také své partnery a posléze litovaly, tentokrát nebudete. Připravili jsme pro ně vyloženě „pánskou zónu“ s fotbálkem a vy si můžete v klidu vybírat a nakupovat. Čekají na vás kosmetické vychytávky experta na krásu PROFISKIN.cza také testování pleti.

Za symbolické vstupné 30 kč dostanete tašku s logem OnaDnes.cz, sobotní noviny a dárky ve formě voucherů.

Komu chceme na Jarmarku přispět

Žaneta a Jana

Na doporučení Nadace Terezy Maxové dětem vybíráme opět na sestry Žanetu a Janu z Náchoda, které vyrůstají v sociálně slabé rodině. Obě sestry jsme podpořili už v loňském roce a pomohli jim studovat na Vyšší zdravotnické škole. Letos úspěšně odmaturovaly a byly přijaty k bakalářskému studiu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Děvčata jsou šťastná, že byla přijata na vysokou školu a budou se moci dále vzdělávat a připravovat na budoucí povolání zdravotní sestry, jehož smyslem je pomoc druhým. Zároveň pevně doufají, že se jim podaří získat finanční pomoc, která by jim studium umožnila. Rodinný rozpočet na krytí nákladů spojených s vysokoškolským studiem rozhodně nestačí a bez nadační podpory by děvčata studovat nemohla. Na úhradu ubytování na koleji a stravné v menze potřebují celkem 80 000 Kč, a i když si cílevědomé sestry přispívají vlastními silami, zaslouží si, abychom jim alespoň částečně pomohli tyto prostředky získat.

Matěj

Patnáctiletý Matěj vyrůstá v Dětském domově Kroměříž již 11 let. Spolu se svými sourozenci byl odebrán z rodiny, kde žili s psychicky nemocnou matkou a otcem, který se o děti nestaral. Navzdory těžkému osudu je Matěj životní optimista. „Se sourozenci držíme při sobě a máme nádherný vztah. Jsem velmi rád, že žiji v dětském domově, protože tak mám možnost tancovat, studovat na střední škole a dále v budoucnosti pokračovat na vysoké škole. Kdybychom bydleli se svou matkou, nešlo by to,“ píše Matěj. V září nastoupil do 1. ročníku Obchodní akademie Kroměříž. Vybral si obor informační technologie. Ve svém volnu se Matěj již tři roky profesionálně věnuje závodnímu tanci, v budoucnu se chce stát profesionální trenérem. On i jeho partnerka jsou velmi talentovaní a v tanci se jim daří. V současné době tancují v taneční skupině A a zbývá jim dobýt už jen nejvyšší výkonnostní třídu.

„Je hodně těžké ji získat, a proto s partnerkou děláme maximum, abychom této třídy dosáhli,“ říká Matěj, který trénuje denně a víkendy věnuje soutěžím. Rozpočet dětského domova nestačí na pokrytí nákladů tohoto finančně náročného sportu, a proto Matějovi pomůžeme s náklady na vybavení i úhradu individuálních lekcí, což dohromady znamená 20 000 Kč.

Takhle si užívali osobnosti Jarmark vloni:

VIDEO: Jarmark OnaDnes.cz nabídl textil i celebrity Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu