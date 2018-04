10 věcí, které byste měli vědět, než se půjdete líbat pod strom

1. Každý z nás stráví líbáním průměrně 14 dní svého života. Není to sice málo – taková pěkná letní dovolená – ale vlastně to není ani tak moc...

2. Před tím, než se vdá, políbí prý jedna žena průměrně 29 mužů. Výsledky amerických průzkumů ovšem udávají o dost vyšší číslo. Osmdesát. Buď jsou tamní ženy víc do větru, nebo se počítaly i přátelské polibky s kamarády, spolužáky nebo rodinnými příslušníky.

3. Při polibku si lidé vymění 278 různých druhů bakterií. Naštěstí 95 procent z nich neohrožuje naše zdraví.

4. Líbání naopak prokazatelně prospívá nejen zdraví, ale i kráse. Kromě toho, že odbourává stres, snižuje cholesterol a vysoký tlak a pomáhá snižovat tvorbu zubního kazu, také posiluje svaly obličeje a tím bojuje proti vráskám a projevům stárnutí.

5. Polibky vám také mohou pomoci hubnout. Nevinná přátelská pusa spálí přibližně pět kalorií za minutu, když ale přidáte na vášnivosti, můžete při líbání spálit za minutu až 30 kalorií. Jen pro vaši představu: minuta rychlé chůze vás zbaví jen čtyř až pěti kalorií.

6. Výsledky studie ukázaly, že muži, kteří každé ráno políbí svou ženu, když odcházejí do práce, vydělávají víc než ti, kteří odcházejí z domova bez polibku. A co víc: výsledky jiného výzkumu naznačují, že muži z první skupiny také žijí průměrně o pět let déle. To už stojí za zamyšlení...

7. Dva ze tří párů naklánějí při líbání hlavu doprava. A jak to děláte vy?

8. Až 37 procent mužů se líbá s otevřenýma očima, naproti tomu 97 procent žen při líbání oči vždycky zavírá.

9. Opravdu vášnivý polibek vyvolává v mozku podobnou reakci jako třeba skákání s padákem nebo bungee jumping. Líbání je ale obvykle trochu bezpečnější.

10. Celých 40 procent mužů podle průzkumu časopisu Cosmopolitan tvrdí, že dlouhý a vášnivý polibek je pro ně něčím jako sexuálním startérem. Stačí chvilka líbání a pánové jsou připraveni k "akci". Možná je to i tím, že rty jsou stokrát citlivější než konečky prstů a jsou tudíž jednou z nejdůležitějších erotogenních zón lidského těla.