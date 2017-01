Letošní změny pro rodiny s dětmi: pozdější zápis do školy i daňové úlevy

1. Vyšší sleva na děti

Tohle opatření má lidem ukázat, že mít více dětí se vyplatí. Daňová sleva na první dítě v rodině se už čtvrtým rokem nemění: zůstává na 13 404 korunách.

Roste však sleva na druhé a pak každé další dítě. Za loňský rok si tak v daňovém přiznání, které se bude odevzdávat v březnu, odepíší rodiče za druhého potomka 17 004 Kč a za třetího dokonce 20 604 Kč.

2. Povinně do školky

Počínaje zářím 2017 budou muset všichni předškoláci povinně do školky. Zároveň bude stát garantovat místa ve školkách pro všechny děti od čtyř let. Povinnou školku pro předškoláky zavedla novela školského zákona. Má to pomoci dětem ze sociálně vyloučených lokalit. Jen málo z nich totiž předškolní zařízení navštěvuje, a tím pádem jsou pak na školu připraveny hůře než jejich šťastnější vrstevníci.

Ministerstvo školství si od toho také slibuje, že ubude odkladů školní docházky. A ještě něco: předškoláci za školku neplatí, mladší děti ano. Jejich rodiče mohou za rok 2016 uplatnit slevu na dani za zaplacené školkovné. Maximální výše slevy je pro loňský rok 9 900 korun.

3. Zápisy do 1. tříd se posouvají

Rodiny předškoláků, zvýrazněte si v kalendářích datum 1. března! Od tohoto dne nově začínají zápisy do 1. tříd. Dosud bývaly už v půli ledna. Podle odborníků to ale bylo zbytečně brzo.

Mnozí rodiče proto pro své potomky žádali hned u zápisu odklad školní docházky, ač děti v tomto věku rychle dozrávají a za půl roku tak mohou leccos dohnat. Nyní nastupuje téměř čtvrtina dětí do školy o rok později, než by měla, což je příliš mnoho.

Toto ovšem není jediná novinka, která letos čeká na školáky. Od září se mohou těšit na povinné plavecké kurzy. Plavání bude součástí tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. Rodiče to nebude nic stát, vše včetně dopravy do bazénu bude hrazeno.

Novinky čekají i na žáky, kteří základní školu letos opouštějí. Ti, kteří zamíří na gymnázia a střední školy s maturitou, podstoupí státem organizované jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, literatury a matematiky. Zkouška proběhne 12. a 19. dubna. Střední školy si mohou navíc vypsat i vlastní přijímací zkoušky. Přijímačky na víceletá gymnázia jsou pro změnu vypsány na 18. a 20. dubna.

4. Otcovská dovolená

Čerství tatínci mají od letoška možnost využít po narození potomka otcovskou dovolenou. Jak to bude fungovat? Jde o novou dávku, která se bude vyplácet z nemocenského pojištění. Otcové si dovolenou budou moci vybrat kdykoli během šestinedělí. Volno potrvá týden a nesmí se přerušit.

Po tuto dobu budou mít tatínci nárok na 70 procent svého základního platu. Smyslem tohoto opatření je, aby otcové nebyli ochuzeni o čas strávený s dítětem a maminkou v důležitém období krátce po porodu. Podobnou dávku mohou otcové čerpat v řadě zemí Evropské unie.