Za krach mých tří manželství můžu já, přiznává Whoopi Goldbergová

„Trvalo mi to nějaký čas. Ale uvědomila jsem si, že snažit se změnit a přizpůsobit něčemu, na co jsem nebyla připravená, nebyla chyba toho muže. Byla to má chyba. Má manželství zkrachovala a já jsem byla viníkem. Můžu teď říct, že jsem nikdy nebyla opravdu zamilovaná. Ale když jsem si to uvědomila, osvobodilo mě to,“ přiznala Goldbergová.

Hvězda filmu Sestra v akci si prvního chotě Alvina Martina vzala v roce 1973 a rozvedli se po šesti letech manželství. Mají spolu dceru Alex (43).

Hereččiným druhým manželem byl David Claessen, kterého si vzala v roce 1986. Rozvod následoval o dva roky později. Třetího manžela Lyla Trachtenberga si vzala v roce 1994 a hned v roce 1995 se rozvedli.

Goldbergová žila jistý čas také s kolegy Frankem Langellou, Timothym Daltonem a Tedem Dansonem.

„Miluju muže a muži milují mě. V tom mám štěstí. Ale mám dost blbý pocit z toho, že mi trvalo tak dlouho si přiznat, že já nejsem člověk pro vztahy,“ dodala americká herečka v rozhovoru pro britský deník The Telegraph.

Whoopi se na Oscarech pochlubila dcerou, obě na červeném koberci předvedly tetování: