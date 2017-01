Dívka, která byla klukem: Už v sedmi letech jsem věděla, že jsem jiná

Kate nyní bere hormony, které jí mají pomoci ke kompletní proměně. Dívka doufá, že jí povyrostou prsa a nebude muset jít na augmentaci.

„Doktoři si myslí, že mi prsa vyrostou sama vlivem hormonů. Kdyby se to ale nestalo, podstoupila bych plastickou operaci a nechala si je zvětšit. Přála bych si, aby to byl jeden z posledních zásahů do mého těla. Chci být co nejpřirozenější, ale asi to nebude stačit,“ sdělila Kate v rozhovoru pro deník The Mirror.

Nyní prý zažívá nejšťastnější období svého života. Lidé už se pomalu smířili s její proměnou a přestávají ji slovně napadat.

„Cítím se teď jako znovuzrozená. Lépe mi nikdy nebylo. Miluji vysoké podpatky a šaty a užívám si, že jsem ženou,“ pokračovala. Ačkoli už v sedmi letech věděla, že se cítí být dívkou, bála se o tom říct své matce.

„Svěřila jsem se kamarádce, ale ta se mi vysmála a pak se mi stranila. Měla jsem strach. Řekla jsem to své matce až v patnácti letech, kdy se od nás odstěhoval můj otec, který má hodně prudkou povahu. Kupodivu to máma přijala velmi dobře. Nejdřív plakala, ale když viděla, jak se mi ulevilo, přijala to. Podporuje mě a jsem opravdu ráda, že ji mám,“ sdělila.



Nyní Kate čeká ještě dlouhá cesta. Plánuje operaci, po které bude ženou i fyzicky. Dále má v plánu zmenšení nosu a brady. „Chci vypadat jako žena. Jako něžná žena s jemnými rysy,“ dodala a doufá, že si brzy najde i partnera. Má prý ráda vysoké blonďáky s modrýma očima.