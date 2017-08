Ve svém věku už nemusím vypadat dokonale, je to výhoda, říká Hayeková

„Je mi padesát. A je skvělé, že v tomhle věku už prostě dokonalá být nemusím. Nikdo to neřeší. Už mám chlapa svých snů, nikoho jiného lovit nepotřebuju. Ale samozřejmě právě jeho nechci ztratit, takže se zanedbávat nebudu,“ uvedla se smíchem v rozhovoru pro magazín NET-A-PORTER Hayeková, která je přes osm let provdána za francouzského podnikatele Pinaulta a má s ním jednu dceru.

Někdy se o ní psalo, že má příliš velká ňadra nebo zadek. Na oboje je ale Salma náležitě pyšná. Protože právě tyto křivky prý muži vždy obdivovali.

„Je to tak umělecké. Probouzí to v mužích touhu, zvědavost a myslím, že takové tělo dává i prostor k velké představivosti. Rovné křivky jsou podle mě trochu nudné,“ míní pohledná brunetka.



Prozradila také, proč má se svým mužem stále krásný a bezproblémový vztah. Hýčká si ho totiž ve všech směrech a on jí to poté dvakrát tolik oplácí.

„Můj muž na mně například miluje kudrnaté vlasy, takže jen kvůli němu je nechávám přirozeně kudrnaté. Když ráno vstanu, vypadá to podle mě hrozně, ale jemu se to líbí. Přiznávám, že na večírek bych tak nešla,“ doplnila.

Někdy manžela poslechne i ohledně oblékání. V minulosti si pořídila šaty, která navrhla Naomi Campbellová a chtěla si je vzít na společenskou akci. Její manžel s ní ale odmítl kamkoli jít, pokud je bude mít na sobě. Nakonec si je převlékla.

„Je to legrační. Řekl mi, že jsem se úplně zbláznila. Takže jsme se tomu oba zasmáli, já to vyřešila jinak a oba jsme byli spokojení. Pro něj udělám cokoli, ale co si myslí ostatní, to je mi jedno,“ dodala.