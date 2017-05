Spíš jsem jako morous, to už mi nikdo neodpáře, říká Igor Chmela

„Nejsem samozřejmě úplně otevřený člověk, taky záleží na náladě. Že bych byl úplně nadšený a sděloval rád něco o své rodině, tak to tak úplně nejsem,“ přiznává Igor Chmela, zatímco se při rozhovoru snažím konverzovat na téma výchova dětí.



„Když má člověk nervy na pochodu, rozčílí ho kdejaká pitomost, že jo,“ soudí o prudě spojené třeba s domácími úkoly. Konkrétní příklad si ale bohužel nevybavuje.

Uvažuji nahlas, jestli to nebude souviset se začínající pubertou jeho dětí. „Starší dceři bude jedenáct a je fakt, že dětství pomalu odchází. Končí takové to tatínkování, už pro ni brzo bude protivný fotr.“

Protivný? Morous? Ano, má prý nálepku morouse, ale nemorousí vždy a všude. Třeba na rodinných oslavách prý „jak kdy“. „Spíš jsem jako morous, to už mi nikdo neodpáře. Ani já sám sobě. Ale jsou chvíle, kdy dokážu být zábavný. Asi by mi to dosvědčily i moje děti nebo moje žena. Léta se mnou žije a asi nejenom kvůli tomu, že jsem morous. Zřejmě taky proto, že jsem chytrý, třeba i pohledný a protože je se mnou někdy i legrace. Přísahám bůh, zeptejte se jí.“

Zeptat se jí můžete třeba po některém z představení zájezdového divadla Verze, které se svojí manželkou, herečkou Janou Janěkovou ml., založil a se kterým cestují po celé republice.