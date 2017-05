Psychopati mezi námi: politici, lékaři i soudci. Chtějí moc i obdiv

S psychopatem jste se možná už setkali. Pokud jste měli štěstí, ani jste si toho nevšimli. Jestliže smůlu, vzpamatováváte se z toho dodnes. Lidé bez svědomí, emocí, s abnormálním soustředěním na sebe sama. Lidé bez přátel, fungující rodiny. Predátoři, jejichž jediným cílem je moc a zneužívání lidí je hlavní prostředek k tomuto cíly.

Typické vlastnosti psychopata Povrchní šarm, výřečnost, umění okouzlit

Mimořádná sebestřednost, egocentrismus

Schopnost manipulace, zdatní lháři

Impulzivita, neschopnost ovládat se

Potřeba vzrušení

Nedostatek empatie

Absence výčitek a pocitu viny

Promiskuita

Nezodpovědnost a nespolehlivost

Psychopatie rozhodně nepatří mezi okrajovou diagnózu. Přesná čísla sice nejsou známa, ale odhaduje se, že jen v České republice je to několik tisíc lidí. Ti neúspěšní sedí v kriminále. Ti úspěšní ve vysokých funkcích.

„Psychopati doslova žijí z možnosti vládnout, ovládat a kontrolovat. Proto je najdeme ve všech profesích, které tyto potřeby mohou hojně uspokojovat. Jedná se tedy nejen o manažery a politiky, ale pro někoho překvapivě i policisty, soudce, ale též učitele, lékaře nebo psychology.,“ jmenuje klinicky psycholog z Psychiatrické kliniky 1. LF UK Radek Ptáček. Psychopaty ale rozhodně nepoznáte na první pohled. Zprvu se totiž zdají být šarmantní, okouzlující. Až později zjistíte, že tyto své naučené vlastnosti uplatňují jen vůči těm, kteří se jim na cestě vzhůru hodí.

Psychopata prozradí i EEG

Termín psychopat se ve společnosti užívá poměrně často, mnohdy ale v nesprávné souvislosti, spíše jako urážka. Psychopati jsou ale mnohem více než arogantní šéfové, či drzí úředníci. Jejich „nemoc“ dokládají i specifické změny ve funkci a struktuře mozku. Lékaři pomocí EEG umí odhalit absenci emocí i lítosti. Stejně tak mimořádnou sebestřednost, vysoce přehnaný pocit své vlastní hodnoty. Díky aktivitě či pasivitě konkrétních mozkových částí na různé podněty, je tak možné psychopata přesně diagnostikovat.

Jeden z největších světových odborníků na psychopatii Robert D. Hare píše ve své knize Bez svědomí, že psychopati neznají pocit viny, netrápí je žádné výčitky, nedokáží se vcítit do emocí druhých. Označuje je za androidy, kterým je lhostejné i utrpení vlastní rodiny.

„Pokud udržují vztahy se svými partnery nebo dětmi, je to proto, že členy rodiny považují za svůj majetek zrovna tak, jako třeba přehrávač nebo auto,“ píše Hare.

A podobně psychopati přistupují i k přátelství. „Zdánlivá přátelství jsou obvykle udržována pouze na principu moci. To například znamená, že když se bojím svého šéfa, tak se budu tvářit, že jsem jeho nejlepší kamarád, ale za jeho zády ho budu pomlouvat, jaký je to psychopat,“ popisuje chování psychopatů Ptáček.

Vládnu, tedy jsem

Psychopati své zákeřné hry nehrají z nějakého rozmaru. Všechno jejich počínání vede k jedinému cíly: k další a další moci.

„Psychopati žijí z moci. Ta je prostředkem i cílem. Je to jediné, co je žene dál. Nic je neuspokojí, nic jim není dost,“ popisuje jejich hnací motor klinický psycholog.

Posedlost mocí vede často ke kumulaci funkcí. Zejména u výše postavených psychopatů. Mají jich mnohdy tolik, že je fyzicky nemožné je zvládat.

„Nikdo proti takové kumulaci nic neřekne, i když je to kontraproduktivní, prostě proto, že se ho všichni bojí,“ dodává Ptáček. Vysoce postavení psychopati obvykle umí skvěle balancovat na hraně zákona. Dbají na to, aby nejednali protiprávně, což jim ale nebrání porušovat morální pravidla. Psychopati obvykle nemívají žádný koníček. Na takové „zbytečnosti“ nemají čas. Největším zájmem je ovládání druhých skrze získanou moc. „Mají silnou potřebu být vidět a obdivován. Dnes a denně vidíme řadu „odborníků“ v médiích, kteří žijí jen z toho, aby byli vidět,“ doplňuje Ptáček.

Nohy na ramena

Pokud vám výše zmíněný popis přesně sedne na vašeho šéfa, začněte si hledat novou práci. Bez přehánění. Podle odborníků není schůdná cesta, jak vedle psychopata v klidu žít. Šance, že si jeho psychopatických sklonů všimne ještě někdo nad ním, také není moc vysoká. Psychopati totiž dokáží obelstít i trénované psychology, natož nic netušícího laika.

„Ústupky a smířlivé chování bude psychopat brát vždy jako slabost, kterou zdatně využije proti vám ve chvíli, kdy to budete nejméně čekat. Ve chvíli, kdy to nejde a vy s ním musíte vstoupit do kontaktu, nenechte se ukolébat psychopatickým šarmem a dejte najevo, že psychopatické triky na vás neplatí,“ varuje Ptáček s tím, že nejlepší je utíkat nejrychleji, co to jde.

„S psychopatem v roli nadřízeného mnoho nepořídíte. Mám s tím vlastní zkušenosti. Vyjednávání, vstřícnost, pracovitost, nic takového psychopat neocení. Musíte podlézat, bát se, přetvařovat se, být s ním naoko kamarád, jinak se vám zle povede,“ dodává psycholog.