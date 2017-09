Příběh Petra: Vzal jsem si svou první lásku, v sexu toužím po změně

Moje žena Zuzka je skvělá ženská. Miluju ji už dvacet let a nikdy jsem nepřestal. Jak jsem spokojený v našem rodinném životě, tak mám čím dál větší chuť vyzkoušet si sex i s jinými ženami.

Se Zuzanou jsme toto téma už jednou nakousli, ona se mi přiznala, že o tom také uvažovala, ale raději všechny myšlenky na podobné téma zahnala. Vždyť by se to rovnalo nevěře, a to si prý nedovede představit. Já si ale naopak říkám, že pokud v tom nebudou city, o nevěru zas až tolik nejde.

Taneční partnerka

Jsem o dva roky starší než Zuzka a poznal jsem ji v tanečních. Jí bylo krátce po patnáctých narozeninách, mně sedmnáct a půl. Rodiče mě přemluvili, abych do tanečních doprovodil mladší sestru. To, že bude mít mě jako záchranu, si dala jako podmínku tam chodit. Táta mě namotivoval, že tam určitě poznám nějakou kočku. A měl pravdu.

Hned při první lekci jsem si všiml krásné černovlásky. Se Zuzkou jsme pak prožili krásné taneční, začali spolu chodit, poznali svůj první sex i velké odloučení. Odešel jsem na vysokou do Prahy a ona zůstala v našem městě.

Společný život

Dva roky jsme se vídali jen o víkendech a někdy ani to ne. Bylo to tenkrát pro nás strašné, ale našemu vztahu to prospělo, ukázalo se, že je opravdu pevný. Je to zvláštní, ale nikdy mě ani nenapadlo, že bych byl Zuzce nevěrný, příležitostí jsem měl spoustu, ale já o žádnou jinou nestál.

Jen co jsem dostudoval a našel si práci, se Zuzkou jsme se vzali. Konečně jsme mohli být pořád spolu. První roky jsme bydleli po pronájmech, to se nám narodil i syn. Po čase jsme se zmohli na vlastní byt, i když jsme se zadlužili pomalu na celý život. Po synovi se nám za další tři roky narodila dcera.

Náš vztah za ty roky prošel i krizemi, ale vždy jsme je dokázali ustát. Pravda, nebylo to nikdy nic extra vážného, ale někteří jedinci by to třeba řešili i rozchodem. Většinou se jednalo o neshody s výchovou dětí, taky kvůli mé práci, kdy jsem se několik měsíců chodil domů jen vyspat. Zuzka mě tenkrát podezřívala, že někoho mám. Pak nám taky jeden čas docela dost zavářela tchyně. Odešla do důchodu a najednou měla spoustu času, tak se soustředila na nás.

Mít mimomanželský sex je prý běžné

Ovšem teď čelím podstatně horšímu problému. Kromě Zuzany jsem nepoznal žádnou jinou ženu, sex jsem měl vždy jen s ní a čím dál víc mě láká poznat i něco jiného. Já blbec se s tím svěřil jednou v hospodě svým kolegům a od té doby poslouchám jejich narážky a rady. Prý o hodně přicházím, přeci nechci umřít jako panic. Podle nich se sex jen s jednou ženou rovná prakticky panictví.

Říkám si, že mají svým způsobem pravdu. Příští týden máme s kolegy akci rozlučky se svobodou jednoho z nich. Odjíždíme na chatu na celý víkend, ženichovi plánujeme překvapení a jednoho z kolegů napadlo, že by mohli pozvat i nějakou tu kočku pro mě, abych prý o to své panictví konečně přišel. Okamžitě jeho nápad všechny nadchnul.

Další kolega mi řekl, že je šťastně ženatý, protože má právě občas sex i jinde. Užije si a rád se vrací domů ke své úžasné ženě. A dokonce si myslí, že i pro jeho ženu není jediným. To mě tedy dost šokovalo. Ale on mi řekl, že zná hodně párů, které to takhle mají. Ať prý to někdy zkusím se svou ženou probrat.

Petr

Názor odbornice: Intimní život lze ozvláštnit

Vážený Petře!

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Zamyslete se nad tím, co konkrétně si od sexu s jinou ženou slibujete. A hned následně přemýšlejte, zda nelze některá z Vašich tajných přání vyplnit se Zuzanou. Intimní život lze ozvláštnit mnoha způsoby. Lidská fantazie nám nabízí téměř bezbřehé možnosti. Lze také zapojit různé pomůcky či vizuální materiály.

I Zuzku napadlo, jaké by to bylo s jiným mužem, avšak má v sobě brzdu, zřejmě tuší, že rizika by mohla výrazně převažovat zisk. Je dobré vědět, že mimomanželským vztahem se pouštíte na velmi tenký led. Za intimní chvilky s jinou ženou tak můžete zaplatit vysokou daň v podobě rozpadu jinak pěkného a fungujícího manželství. Dominový efekt následně dokáže nejen smést fungující vztah, ale i rozbít dětem úplnou rodinu.

Rozhodnutí, zda své ženě budete věrný, je pochopitelně na Vás. Věřím, že se sám za sebe rozhodnete nejlépe, jak umíte.

PhDr. Magdalena Dostálová