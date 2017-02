Poradna: Dcera komanduje spolužáky, ti s ní nechtějí kamarádit

Starám se sama o dceru Aničku, je jí sedm a půl let. Od narození ji vychovávám sama, pouze občas mi pomůžou moji rodiče. Anička je veselá holčička a ráda chodila do školky a teď i do školy, nikdy neměla žádné problémy.

Dnes, když jsem si byla Aničku vyzvednout ve škole, zastavila mě její paní učitelka a řekla mi, že dceru nemají ostatní děti moc rády. A prý je to proto, že všechny komanduje a poroučí jim. Děti si s ní kvůli tomu už nechtějí hrát. Dost mě to zaskočilo a bylo mi to líto.



Když jsme přišly s Aničkou domů, snažila jsem se s ní o tom mluvit, protože nikdy sama nic nezmínila. Řekla mi, že je jí jedno, že si s ní ostatní děti nehrají a nikdo s ní nekamarádí. Je dost tvrdohlavá. Co byste mi poradili, abych teď udělala? Jak bych to mohla zlepšit? Strašně mě to trápí.

Děkuji,



Sára



Odpověď odbornice:

Sáro, dobrý den, není z vašeho textu patrné, jestli před školou měla dcerka zkušenost s dětským kolektivem. Je možné, že prostě nenabyla sociální dovednosti důležité pro kontakt s vrstevníky.



PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, psycholožka a rodinná terapeutka

Zajímalo by mě, proč je jí jedno, že se s ní děti nekamarádí, jak to Anička sama vidí.

Je možné, že i když proběhly pro Aničku všechny kontakty normálně, že její reakce s jinými dětmi dávají signál, že něco potřebuje jinak, že se v tom sama neorientuje, že je jí smutno a opuštěně, ale není snadné si to přiznat.



Pokud se jako rodič necítíte na to, abyste rozklíčovala trable Aničky, kontaktujte dětského psychologa, který může Aničce pomoct zorientovat se v tom, co se v ní děje, jestli skutečně nestojí o kontakt s dětmi, nebo je to její reakce na nějakou situaci, možná na nějaký nevyřešený konflikt s nimi.

A Sáro, mnohdy se jako rodiče setkáme se situací, že se musíme smířit s realitou. I to patří k naší rodičovské úloze, otevírat dětem dveře k možným vstupům do nich, ale nechat již na nich, jestli vejít chtějí, či nechtějí.

PhDr. Kateřina Siveková, psychoterapeutka centra Modré dveře