VIDEO: I já mám právo na krátkou sukni, myslí si plus size modelka

„Lidé mi říkají, že jsem vážně hodně tlustá. A já jim na to říkám, že to už dávno vím,“ směje se žena, která je na posměšky zvyklá. Už jako dítě slýchala nejrůznější poznámky. Říkali jí, že je slonice a že by si měla dát pozor na to, aby se nezasekla mezi dveřmi.



Na svém blogu plus size modelka radí lidem, jak se cítit spokojeně a šťastně a přitom být tlustý. Podle ní to jde. Simone by byla ráda, kdyby se lidé smířili s tím, že někdo prostě nebude mít postavu modelky, ale zároveň chce nosit vyzývavé oblečení stejně jako hubené ženy.

Simone dokonce začala používat svůj hashtag, který zní: „Nosíme, co chceme nosit.“ Přidává ho ke každé fotografii, kterou dá na svůj profil na sociální síti.

Modelce vadí, že lidé na silnější ženy pokřikují, ať svá těla zahalují a nenosí krátké sukně a kraťasy nebo topy, jež obepínají tělo. „Lidem prostě vadí, že vidí faldíky. Ale i my máme právo na to, abychom nosili přesně to, co chceme. My všichni,“ sdělila.

„Nemám problém říct si, že jsem tlustá, protože to já jsem a co je na tom. Jsem ale stejná jako každá jiná žena. Uvnitř cítím stejné věci. Stejné pocity, stejné emoce,“ pokračovala.

„Lidé si myslí, že plus size modeling je jen o tom, že tlustí lidé chtějí omlouvat to, jak vypadají. A že se snaží propagovat nezdravý životní styl a nebezpečnou obezitu. Tak to ale není. Pro mě je to jen cesta, jak ženy naučit milovat sebe samu. Milovat své tělo a být spokojené,“ dodala Simone.