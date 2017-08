Jacksonová: Jsem normální člověk s celulitidou, jizvami a kily navíc

„Vůbec nejsem symetrická, nemám velikost nula, jím nezdravé hamburgery a pizzu. Nevejdu se do designových kousků oblečení, které by se měly předvádět na přehlídkovém molu. Na svém těle mám mnoho jizev, znamének, strií a mám celulitidu. Jsem prostě normální člověk,“ sdělila Paris v rozhovoru pro magazín i-D.



Jacksonová doufá, že trochu pozmění nároky na krásu a dokonalost modelek, když se v magazínech ukáže taková, jaká doopravdy je.

Pevně věří, že když návrháři uvidí, že i normální žena může nafotit pěkné snímky, změní svůj pohled na věc a nebudou upřednostňovat jen dokonalé a nezdravě hubené modelky.

„Snažím se životem protloukat s pozitivním přístupem. Nic jiného mi ani nezbývá. Není důvod se plácat v černých myšlenkách. Učím se být trpělivá a byla bych moc ráda, kdybych svým postojem někoho inspirovala,“ pokračovala.

Paris říká, že by si přála, aby si lidé připadali krásní a nebrali si příliš k srdci diktát módních časopisů. „Kam se ztratila přirozenost? Kam se ztratila krása toho, že jsme každý jiný a jedinečný?“ dodala.

V minulosti měla Paris psychické problémy, sebepoškozovala se tak, že si na rukou a nohou dělala řezné rány. Kvůli tomu má po těle několik jizev, které se teď snaží maskovat tetováním. Naposledy si je nechala zakrýt obrázkem, na kterém je vyobrazen její otec Michael.

Ten zemřel v době, kdy jí bylo jedenáct let. A zatímco by si jako jeho dcera mohla užívat jmění, které po sobě zanechal, musí si na něj počkat až do třiceti let, kdy bude moci peníze oficiálně využívat. Mělo by se jednat o částku v přepočtu 1,7 miliardy dolarů, která se rozdělí mezi ní a její dva bratry Prince (20) a Blanketa (15).