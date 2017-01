Žena cvičí jógu každý den, nevzdala se jí ani při kojení dcery

Jussara je nadšená, že se v posledních letech hodně mluví o kojení a přestává být tabu. Když totiž ona kojila svou dceru Julii, nikdy nechodila na veřejná místa, aby zbytečně nepobuřovala. Doma pak kojila klidně při józe, kterou tolik miluje.

„Julie chtěla nakojit, tak se ke mně sama dobatolila, když jsem byla zrovna v jedné z jógových pozic vzhůru nohama a začala mi sát mléko z prsu,“ líčí žena na svém profilu na sociální síti.

Jussara si myslí, že když bude o kojení otevřeně mluvit, ženy se za něj přestanou stydět.

„Nikdy nepochopím, proč o tom ženy nemluví. Slýchávám, že si muži myslí, že je to něco nechutného. Přitom je to tak přirozené. Každá matka by měla dát dítěti všechno, co může,“ pokračovala.

Moc velký úspěch však za svou kojící fotografii nesklidila, ostatní matky si myslí, že měla přestat cvičit a dceru nakojit v klidu. „Tohle bylo tak zbytečné. Jde jí jen o sebe a o štíhlou figuru. Kdyby jí záleželo na dítěti, přestane a bude pokračovat, až se dítě nakojí,“ napsala jedna z matek pod fotografii.

„Kojila jsem svou dceru přes šest měsíců, dokud jsem měla mateřské mléko. A kojila bych ji klidně déle. A jak jsem to udělala, to je moje věc, a pokud si někdo myslí, že to nebylo správné, je to jen jeho názor,“ doplnila Jussara.