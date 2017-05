Kim Cattrallová si ve čtyřiceti připadala na svou nejslavnější roli stará

Roli sexuchtivé Samanthy Jonesové v seriálu Sex ve městě, která ji proslavila, nejdřív odmítla. Bylo jí 41 let a připadala si na ni stará.

„Měla jsem pocit, že jsem příliš stará na to, abych byla sexy. Sama jsem měla kvůli věku předsudky. Byl to rok 1997 a ženy nad 40 se tenkrát prostě nepovažovaly za plné života nebo žádoucí. Nemyslela jsem si, že bych to zvládla. Šeredně jsme se mýlila. Samantha změnila škatulku starší ženy,“ řekla Cattrallová pro magazín Event.

Nyní ve svých 60 letech si už nepřipadá stará jako kdysi, ale nabídek na role ubývá.

„Nejsem připravena hrát někoho, kdo je směšný, a ve svých 60 letech už vůbec ne hodně starou ženskou, protože taková nejsem a ani se tak necítím. Šedesátka nyní je jiná než když bylo 60 mé matce. Mám tu výhodu, že cvičím, vzdělávám se a pracuji na spoustě věcí, které mě posouvají mentálně a fyzicky,“ dodává herečka s tím, že už se nechce spoléhat na agenty a radši se stala výkonnou producentkou.

„Chtěli po mě, abych byla mnohem mladší... a na to nejsem připravena. Mám pocit, že je jen velmi málo rolí v kategoriích ‚chci být velmi mladý zoufalým způsobem’ nebo ‚už jsem to vzdal‘,“ dodala herečka, která se nyní soustředí hlavně na divadlo v Londýně, kde také učí mladé herce jevištní techniku.