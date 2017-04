Kelly Osbourne: Kvůli borelióze jsem málem umřela, sáhla jsem si na dno

„V první řade je pro mě nejdůležitější zdraví. Dřív jsem to neřešila. Všichni jsme byli tak nějak zdraví v danou chvíli. Ale teď si toho vážím mnohem víc. Děkuju za každý den, kdy jsou členové mé rodiny v pořádku,“ svěřila se zpěvačka v pořadu Watch What Happens Live.



Když jí lékaři sdělili diagnózu, dostala velký strach. „Strašně jsem se bála. Tolik věcí jsem si o té nemoci přečetla a věděla jsem, že to není žádná legrace. Měla jsem velké štěstí, že se nemoc odhalila včas. V mnoha případech se totiž v počátku nemusí vůbec projevovat. Byla jsem na tom vážně zle. Sáhla jsem si na dno,“ řekla.

Ačkoli se z nemoci vyléčila, celý život se potýká s dalším problémem. Už v dětství jí lékaři diagnostikovali ADHD.

„Jsem hyperaktivní a nepozorná a lidé to se mnou musí umět. Dokážu být pěkně tvrdohlavá a nepříjemná. Moji rodiče by o tom mohli vyprávět,“ prozradila v minulosti. S nemocí se naučila žít a dnes již dokáže emoce lépe ovládat.

Když ji ale někdo naštve, nepřetvařuje se a svůj názor dá hodně rychle najevo. „Jsem v tomhle stejná jako moje máma. Když někoho nemáme rádi, nepřetvařujeme se. Řekneme mu to rovnou. Když mě někdo naštve, schytá to, nic v sobě nepotlačuji. Není to dobré. Ty špatné emoce musí ven. Jsem dítě, které vyrostlo na rockových festivalech, tak ode mě nikdo nemůže chtít něco jiného,“ dodala známá rebelka.